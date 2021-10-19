Соответствующее мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Накануне этого заявления в Люксембурге встречались министры иностранных дел Европейского Союза.

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Не пускать в ЕС самолеты, которые летают в Минск

Дипломаты ЕС обсудили нарастающие проблемы миграции. В Литве отметили, что они не рассасываются, а наоборот, увеличиваются.

Кризис на литовско-латвийско-польской границе не отступает. На самом деле мы видим признаки того, что некоторые вещи ухудшились…,

– заявил Ландсбергис.

Литва уже сделала первые шаги, чтобы построить стену на границе с Беларусью. Впрочем, по словам дипломата, стоит предпринять и другие политические шаги. Например, запретить авиакомпаниям, которые летают в Минск, доступ в Европейский Союз. Глава МИД Литвы назвал это комплексной санкцией. Он отметил, что в основном авиалинии, которые летают в Минск, направляются с Ближнего Востока и привозят мигрантов.

Относительно того, когда это предложение может стать реальностью, Ландсбергис сказал, что Европейская комиссия сейчас работает с конкретными авиакомпаниями. Впрочем, Литва предложит создать всеобъемлющий механизм.

Напомним! Лукашенко после санкций со стороны ЕС спровоцировал миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Нашествия мигрантов с Ближнего Востока, поощряемые Беларусью, штурмуют Евросоюз. В Литве заявили, что страна установит стену на границе с Беларусью, как это уже начала делать Польша.