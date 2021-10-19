Відповідну думку висловив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Напередодні цієї заяви у Люксембурзі зустрічалися міністри закордонних справ Європейського Союзу.

До теми "Гібридна атака" на кордоні: Польща і Литва просять посилити санкції ЄС проти Білорусі

Не пускати в ЄС літаки, які літають у Мінськ

Дипломати ЄС обговорили наростаючі проблеми міграції. У Литві наголосили, що вони не розсмоктуються, а навпаки, збільшуються.

Криза на литовсько-латвійсько-польському кордоні не відступає. Насправді ми бачимо ознаки того, що деякі речі погіршилися…,

– заявив Ландсберґіс.

Литва уже зробила перші кроки, аби збудувати стіну на кордоні із Білоруссю. Втім, за словами дипломата, варто вжити й інших політичних кроків. Наприклад, заборонити авіакомпаніям, які літають до Мінська, доступ до Європейського Союзу. Глава МЗС Литви назвав це комплексною санкцією. Він відзначив, що здебільшого авіалінії, які літають до Мінська, прямують із Близького Сходу і привозять мігрантів.

Щодо того, коли ця пропозиція може стати реальністю, Ландсберґіс сказав, що Європейська Комісія наразі працює з конкретними авіакомпаніями. Втім, Литва запропонує створити всеосяжний механізм.

Нагадаємо! Лукашенко після санкцій з боку ЄС спровокував міграційну кризу на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Навали мігрантів з Близького Сходу, заохочувані Білоруссю, штурмують Євросоюз. У Литві заявили, що країна встановить стіну на кордоні з Білоруссю, як це вже почала робити Польща.