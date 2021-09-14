Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm, военный эксперт Михаил Макарук. По его словам, белорусско-украинская граница нуждается в укреплении.

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"Украинско-белорусская граница является для наших защитных порядков плачевным зрелищем. У нас есть только естественные защитные условия, а именно болота и река Припять. Это большая проблема", – подчеркнул Макарук.

Что надо делать

Он считает, что нужно более активно формировать обеспечение государственной границы.

Необходимые коммуникации, в определенных местах ограждения, фортификационные сооружения обороны и т.д.,
– сказал военный эксперт.

"Это должно быть внимание Министерства внутренних дел, к которому относится Пограничная служба Украины", – добавил он.

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