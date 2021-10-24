Все ж у більшості кордонів є одне спільне. Мовиться про прикордонний знак.
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Зазвичай знак складається з 3 стовпів:
- двох великих – із символікою держав;
- одного малого – центрового.
Відколи демаркують кордон
Втім, існують винятки. Наприклад, на багатьох ділянках кордону України та Білорусі замість 3 стовпів вирішили встановити лише 1. Донедавна у цих місцях рідко ступала людська нога.
На північній межі Чорнобильської зони відчуження тихо, спокійно і трохи моторошно. Заборонена територія з хащами та болотами небезпечна для туристів. Навіть прикордонники з поліцією потрапляють сюди на важкій техніці, щоб захиститись від радіації.
Саме на цій ділянці нині відбувається демаркація українсько-білоруського кордону. Це складний процес, який розпочався ще 2013 року й нарешті наближається до завершення.
Чому відсутність облаштованого кордону небезпечна
Можливо, комусь це здається формальністю, та насправді все дуже серйозно: адже покарати порушника віртуального кордону складно. І українські "зелені берети" у цьому переконувалися багато разів.
Пригадайте події 2014 року, коли Москва категорично заперечувала факти вторгнення в Україну. Кремль мотивував це, зокрема, й відсутністю офіційно позначеного кордону.
Фактів порушення державного кордону у 2014 році фактично було дуже багато. Це і сліди людей та техніки. І все було добре видно безпосередньо на місцевості. Та коли ми зверталися до російських прикордонників із запитом про прикордонно-представницьку зустріч на місцевості, суміжна сторона або ігнорувала це, або фактично заперечувала факт порушення державного кордону.
Лукашенко давав причини для тривоги
Найбільш показовий приклад – затримання костромських десантників, котрі начебто заблукали й потрапили на територію України. Зі зброєю.
"Я вірю, що вони заблукали. Там же немає демаркованого кордону", – сказав Володимир Путін.
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З огляду на нинішню ситуацію у сусідній Білорусі, будь-яка точка з тисячі кілометрів спільного кордону може стати місцем для подібних провокацій. Недарма ж Олександр Лукашенко вже заявив про бажання розмістити тут російські ракети.
Привід для першого залпу знайти можна: колеги із "союзної держави" залюбки поділяться досвідом.
Які знаки встановлюють на кордоні
Свіжопофарбовані 75 прикордонних стовпів привезли із Харкова. Їх виготовили за сучасними технологіями. Верх – стійкий до температур пластик, який не вигорає на сонці. Половина знаку – в кольорах українського прапора, інша половина – білоруського.
Це рішення схвалили обидві країни. І причина досить проста – такий варіант дозволяє економити значні кошти. Загалом для цієї ділянки місцевості виготовляються 2 типи знаків,
– сказав речник ДПСУ Демченко.
"Один – це спільний прикордонний знак для позначення кордону на суходолі. З українською символікою для встановлення, як правило, на берегах водойм, або місцях, визначених спільною демаркаційною комісією. І така практика є загальноприйнятою у багатьох країнах світу", – пояснив він.
Хто встановлює знаки
Та головна "фішка" нових символів не верхівка, а те, що "ховається" під землею. Основу сконструювали таким чином, аби стовп стояв міцно: болота та низини – не надто надійна опора.
Прикордонники з підрозділу "Іванків" стежать, аби під час робіт дотримувався режим державного кордону та організовують логістику. Однак головні тут – не вони.
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"Загальну координацію заходів з демаркації державного кордону України здійснює Міністерство закордонних справ України. Завдання з винесення лінії державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і встановлення прикордонних знаків покладено на Держгеокадастр", – розповів Демченко.
Коли завершать демаркацію
Наразі на півтораста кілометрах Чорнобильської зони майже половину знаків вже встановили. Повністю звершити демаркацію українсько-білоруського кордону планують до 2026 року.
Залишилися найскладніші ділянки – по річках, озерах та болотах. Бо навіть у таких диких місцях одного дня можуть з'явитися озброєні "зелені чоловічки", що нібито заблукали.