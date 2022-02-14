Мінінфраструктури переводить моряків на норвезьку систему тестування, позбавлену корупції

Починаючи з 21 лютого, всі заявки на проходження моряками тестування для набуття нового або чергового звання, а також для підтвердження звання за умови нестачі необхідного стажу будуть прийматися тільки на норвезький тест Crew Evaluation System (CES) 6.0.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури на своїй сторінці у Facebook. При цьому уточняється, що заявки, подані до 21 лютого на тестування в Автоматизованій системі "Мортест" (АСТ), будуть розглянуті в загальному порядку.

"Перехід виключно на CES-тестування відпочатково був нашим ключовим пріоритетом. Однак зважаючи на реакцію галузі, у листопаді 2021 року ми прийняли консенсусне рішення — впровадити тест CES, залишивши для моряків право обирати між ним та українським АСТ", – розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Після успішного проходження тестового періоду, за словами міністра, було прийнято рішення про повний перехід на CES-тестування, оскільки ця система виключає корупційні ризики. «На жаль, ми не можемо так сказати про тест АСТ", – додав Кубраков.

Система комп'ютерного тестування Crew Evaluation System (CES) 6.0 є розробкою норвезької компанії Seagull Maritime AS, яку вже понад 25 років використовують понад 350 компаній у світі.

Норвезький CES-тест складається приблизно з 6500 питань, на які даються множинні варіанти відповіді. Усі питання та відповіді відповідають стандартам Міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків та несення вахти, прийнятої у 1978 році.

Наразі в Україні на базі CES було проведено вже 188 іспитів, з яких 118 моряки склали успішно.

За інформацією Міністерства, з 1 лютого в сервісних центрах "Морречсервіс" можна пройти пробний CES-тест, причому кількість проходжень тесту не обмежена, а результати формуються автоматично відразу після його завершення. Цією послугою скористалися вже 24 моряки.

Нагадаємо, необхідність запровадження міжнародної системи комп'ютерного тестування постала після того, як минулого року СБУ викрила велику корупційну мережу з вимагання у моряків великих сум за проходження тестування. До мережі входили посадовці Державної служби морського та річкового транспорту та Інспекції з підготовки та дипломування моряків. За складання іспитів моряків змушували платити до 8 000 доларів. Корупційна схема щорічно приносила її учасникам до 150 мільйонів доларів.