У Мінкульті заявили, що декомунізація потребує відживлення
Міністерство культури та інформаційної політики України наголошує, що місцеві органи влади мають законне право приймати рішення про демонтаж пам'ятників, перейменування назв площ чи вулиць, які називаються іменами російських діячів.
У відомстві зазначають, що декомунізація, яка набула загальнодержавного рівня після Революції Гідності, потребує продовження, а міністерство виступає за відмежування українського культурного простору від маркерів імперської спадщини.
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В міністерстві зазначили, що процес відмови від нав'язаних Росією пам'яток, повинен відбуватися цивілізовано, з дотриманням українського та міжнародного законодавства.
Якщо пам’ятник має статус пам’ятки місцевого або національного значення – чинним законодавством передбачена відповідна процедура отримання дозволу на переміщення пам’ятки, а також процедура виключення пам’ятки з реєстру за певних умов,
– зазначають у Мінкульті.
Крім того, важливо врахувати історичну або іншу цінність пам'ятки з наукової точки зору – деякі із них можуть бути збережені як музейний експонат.
Тому до демонтажу необхідно долучати відповідних фахівців,
– наголосили у відомстві.
Мінкульт зазначає, що окремо слід розглядати питання поховань під монументами та братських могил. Відповідні винятки передбачені й законом про декомунізацію. У кожному випадку, відповідно, необхідно виробляти рішення з урахуванням локальних аспектів – від перепоховання до зміни візуалізації або закладеного змісту.
До речі, у Києві сквер "дружби Києва і Москви" перейменують у сквер Героїв Маріуполя. Про це 14 квітня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко