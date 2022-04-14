В Минкульте заявили, что декоммунизация нуждается в оживлении

Министерство культуры и информационной политики отмечает, что местные органы власти имеют законное право принимать решения о демонтаже памятников, переименовании названий площадей или улиц, которые называются именами российских деятелей.

В ведомстве отмечают, что декоммунизация, которая приобрела общегосударственный уровень после Революции Достоинства, требует продолжения, а министерство выступает за отделение украинского культурного пространства от маркеров имперского наследия.

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В министерстве отметили, что процесс отказа от навязанных Россией памятников должен происходить цивилизованно, с соблюдением украинского и международного законодательства.

Если памятник имеет статус памятки местного или национального значения – действующим законодательством предусмотрена соответствующая процедура получения разрешения на перемещение памятки, а также процедура исключения памятки из реестра при определенных условиях,

– отмечают в Минкульте.

Кроме того, важно учесть историческую или иную ценность памятки с научной точки зрения – некоторые из них могут быть сохранены как музейный экспонат.

Поэтому к демонтажу необходимо приобщать соответствующих специалистов,

– отметили в ведомстве.

Минкульт отмечает, что отдельно следует рассматривать вопросы погребений под монументами и братских могил. Соответствующие исключения предусмотрены и законом о декоммунизации. В каждом случае, соответственно, необходимо делать решения с учетом локальных аспектов – от перезахоронения до смены визуализации или заложенного содержания.

Кстати, в Киеве сквер "дружбы Киева и Москвы" переименуют в сквер Героев Мариуполя. Об этом 14 апреля сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.