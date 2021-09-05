"Мертвонароджені" Мінські угоди: як Москва проштовхнула вигідні пункти та що робити Україні

Ні перший, ні другий Мінський протокол не змогли зупинити війну з Російською Федерацією, яка вже триває восьмий рік. Чи мають угоди юридичну силу та чи зобов'язана Україна їх дотримуватися – пояснювали експерти.

Як "народжувалися" Мінські домовленості?

Мінський протокол, який ще називають "Мінськ-1", був підписаний 5 вересня 2014 року після запеклих боїв за Іловайськ. Південний фронт було розвалено, Запоріжжя та Маріуполь опинилися перед прямим ударом, було відкрито шлях на Крим.

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Через такі обставини Україна змушена була шукати перемир'я. Її активно підтримали західні партнери (країни ЄС, США та Канада). Предметом обговорення учасниками Тристоронньої контактної групи в Мінську були Мирний план Президента України Петра Порошенка та ініціативи президента РФ Володимира Путіна.

Сторони:

ОБСЄ – посол Гайді Тальявіні ;

; Україна – другий президент Леонід Кучма ;

; Російська Федерація – посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

Також свої підписи як приватні особи поставили лідери терористичних угруповань "ДНР" – Олександр Захарченко і "ЛНР" – Ігор Плотницький. Дія де-факто перемир'я мала розпочатися о 18:00 5 вересня.

Протокол складається з 12 пунктів, серед яких, зокрема:

досягнення негайного двостороннього припинення застосування зброї на Сході України;

ухвалення Закону про особливий статус для Луганської та Донецької областей;

виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України;

звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб;

ухвалення Закону про недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, які відбулися в окремих районах Донецької та Луганської областей України;

забезпечення проведення дострокових місцевих виборів.

Мінський протокол, підписаний 5 вересня Тристоронньою контактною групою / Фото ОБСЄ

Положення Мінського протоколу виявилися надто загальними, що викликало суперечки між сторонами. У ніч проти 20 вересня 2014 року у Мінську за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи був укладений Мінський меморандум між представниками України, "ЛНР" та "ДНР" за посередництва представника Російської Федерації. Зокрема, передбачалося:

зупинити просування всіх військ на лінії станом на 19 вересня;

створити зону безпеки шириною 30 кілометрів (по 15 кілометрів з кожної сторони);

відвести важке озброєння на відстань його далекобійності;

заборонити польоти будь-якої авіації, окрім розвідувальників ОБСЄ;

заборонити будівництво мінних загород;

вивести із зони конфлікту іноземних найманців.

Того ж року у вересні розпочала роботу робоча група спільного Центру з контролю і координації питань припинення вогню і поетапної стабілізації лінії розмежування сторін на Сході України, до складу якої увійшли представники української сторони, моніторингова група ОБСЄ і 76 військовослужбовців ЗС РФ на чолі з заступником головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерал-лейтенантом Олександром Ленцовим.

"Мінськ-2"

Від підписання Мінських домовленостей у вересні до початку листопада 2014 року загинуло понад 100 українських військових та було поранено близько 600 осіб. 24 листопада кількість порушень режиму тиші з боку російсько-терористичних військ сягнула 3412 разів. Зокрема 20 листопада вперше після "Мінська-1" поновилися артилерійські обстріли з боку окупантів.

У січні 2015 року проросійські бойовики активізували наступ. Зокрема, у період з 19 до 21 січня 2015 року відбулися пекельні дні оборони Донецького аеропорту. Потім окупанти узялися за Дебальцеве з використанням десятків танків і авіації. Тут бої тривали в період 21 січня – 18 лютого 2015 року. ЗСУ в Дебальцеві виявилися під загрозою потрапити до котла.

Через постійні порушення вересневих угод з боку терористичних сил на Сході України виникла потреба оформити додатковий комплекс заходів.

У світлі цих події українська дипломатія звернулася до лідерів держав Європи за допомогою. Результатом стало проведення в першій половині лютого 2015 року низки зустрічей канцлерки ФРН Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда з президентами України та РФ. Фінальна зустріч відбулася в Мінську 11 – 12 лютого.

"Нормандська зустріч", лютий 2015 року / Фото "Вікіпедія"

На саміті в білоруській столиці після багатогодинних переговорів "нормандської четвірки" було затверджено Комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Узгоджено "нормандською четвіркою" – канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом, президентом України Петром Порошенком, та президентом РФ Володимиром Путіним.

Угода передбачала:

негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України;

відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки;

ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ;

звільнення всіх заручників;

безпечний доступ, постачання, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги серед цивільного населення;

відновлення соціально-економічних зв'язків між окупованими територіями та рештою території України; відновлення банківської системи;

відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України в усій зоні конфлікту, яке має початися в перший день після місцевих виборів;

виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під наглядом ОБСЄ;

проведення конституційної реформи з набранням чинності до 2015 року нової Конституції, де ключовим елементом є – децентралізація;

ухвалення постійного законодавства про особливий статус Луганської та Донецької областей.

В результаті Москві таки вдалося "проштовхнути" достатньо вигідні для неї Мінські угоди. Що примітно, підписали договір не президенти, а представники Тристоронньої контактної групи: представниця ОБСЄ Хайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол РФ в Україні Михайло Зурабов та лідери так званих "ДНР" та "ЛНР" Захарченко та Плотницький.

За формальними та змістовими критеріями, цей документ не підпадає під визначення "міжнародний договір", як про це йдеться у Віденській конвенції 1969-го року "Про право міжнародних договорів". Це політичні домовленості, котрі не мають юридичної сили. А проведення виборів на окупованих територіях суперечить як загальновизнаним міжнародним стандартам, так і Конституції України.

П'ятий президент України Петро Порошенко у колонці на сайті Української правди схарактеризував ті переговори як найжахливішу ніч у його житті.

Виснажливий дев'ятнадцятигодинний марафон з Путіним, холодним, жорстоким і глибоко ворожим до України "перемовником" – ніщо у порівнянні з тим потрясінням, яке випало перед тим пережити східноукраїнському місту (ред. Краматорську)… 64 поранених, 17 загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу,

– згадує він.

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За словами Порошенка, ключовим завданням "Мінська-2" було зупинити наступ російських регулярних військ, запобігти оточенню українських військових.

Директор Інституту світової політики Євген Магда каже, що перші Мінські домовленості були не вигідні Україні, бо вони підписувалися фактично одразу після Іловайської трагедії. На жаль, наголосив експерт, тактика з різних причин часто переважала стратегію.

Відіграти це назад неможливо. Чи пам'ятаємо ми події 2014 року після Іловайську? Це зараз ми можемо з нинішнім станом армії та станом на фронті тверезо філософствувати над тим, як було б краще. Часом треба не те, як було б краще, а як вже воно вийшло,

– зазначив політолог.

Однак, уточнив експерт, в інформаційному просторі більше говорять саме про "Мінськ-2", який підписувався під час боїв за Дебальцеве.

З останніми складніше, бо вони "освячені" рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка схвалила ці домовленості як матрицю досягнення миру на Донбасі. Україна, звичайно, може відмовитися, бо це не міжнародно-правовий документ. Жодного офіційного підпису представника України під ним немає,

– пояснив Магда.

Директор Інституту світової політики Євген Магда / Фото з фейсбуку Євгена Магди

Відмова України від Мінських домовленостей може спровокувати проросійських окупантів та спричинити суттєву ескалацію конфлікту на Донбасі. А західні партнери навряд чи підтримають Україну. Експерт нагадав, що Росія не визнає своєї участі на Донбасі. Однак не менш відомим для всього світу залишається той факт, що вона там воює.

Як має виглядати правильний документ з правової точки? Це великий договір між Росією та Україною, який був підписаний у травні 1997 року, та який, відповідно, передбачає, що країни поважають кордони один одного. Але Росія порушила його, окупувавши Крим. Тому, як має виглядати цей документ, – питання суто теоретичне,

– сказав політолог.

На сьогодні в Україні окупований Крим та частина Донбасу Російською Федерацією. За словами Магди, "треба з цього виходити та діяти в такий спосіб, щоб ми не просто добивалися деокупації, а зробили це з найменшими втратами для себе".

Україна з Мінськими домовленостями має діяти за тим принципом – побачивши злого собаку, треба бути максимально спокійним до того часу, поки під руку не потрапить щось важке, щоб захищатися. Ось так і ми зараз шукаємо щось важке з перемінним успіхом,

– додав політолог.