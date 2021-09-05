"Мертворожденные" Минские соглашения: как Москва продвинула выгодные пункты и что делать Украине

Ни первый, ни второй Минский протокол не смогли остановить войну с Российской Федерацией, которая уже длится восьмой год. Имеют ли соглашения юридическую силу и обязана ли Украина их соблюдать – объясняли эксперты.

Как "рождались" Минские договоренности?

Минский протокол, который еще называют "Минск-1", был подписан 5 сентября 2014 года после ожесточенных боев за Иловайск. Южный фронт был развален, Запорожье и Мариуполь оказались перед прямым ударом, был открыт путь на Крым.

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Из-за таких обстоятельств Украина вынуждена была искать перемирие. Ее активно поддержали западные партнеры (страны ЕС, США и Канада). Предметом обсуждения участниками Трехсторонней контактной группы в Минске были Мирный план Президента Украины Петра Порошенко и инициативы президента РФ Владимира Путина.

Стороны:

ОБСЕ – посол Хайди Тальявини ;

; Украина – второй президент Леонид Кучма ;

; Российская Федерация – посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

Также свои подписи как частные лица поставили лидеры террористических группировок "ДНР" – Александр Захарченко и "ЛНР" – Игорь Плотницкий. Действие де-факто перемирия должно было начаться в 18:00 5 сентября.

Протокол состоит из 12 пунктов, среди которых, в частности:

достижение немедленного двустороннего прекращения применения оружия на востоке Украины;

принятие Закона об особом статусе для Луганской и Донецкой областей;

вывод незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины;

освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц;

принятие Закона о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые произошли в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины;

обеспечение проведения досрочных местных выборов.



Минский протокол, подписанный 5 сентября Трехсторонней контактной группой / Фото ОБСЕ

Положения Минского протокола оказались слишком общими, что вызвало споры между сторонами. В ночь на 20 сентября 2014 года в Минске по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы был подписан Минский меморандум между представителями Украины, "ЛНР" и "ДНР" при посредничестве представителя Российской Федерации. В частности, предусматривалось:

остановить продвижение всех войск на линии по состоянию на 19 сентября;

создать зону безопасности шириной 30 километров (по 15 километров с каждой стороны);

отвести тяжелое вооружение на расстояние его дальнобойности;

запретить полеты любой авиации, кроме разведчиков ОБСЕ;

запретить строительство минных заграждений;

вывести из зоны конфликта иностранных наемников.

В том же году в сентябре начала работу рабочая группа совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины, в состав которой вошли представители украинской стороны, мониторинговая группа ОБСЕ и 76 военнослужащих ВС РФ во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутных войск РФ генерал-лейтенантом Александром Ленцовым.

"Минск-2"

От подписания Минских договоренностей в сентябре до начала ноября 2014 года погибло более 100 украинских военных и было ранено около 600 человек. 24 ноября количество нарушений режима тишины со стороны российско-террористических войск достигло 3412 раз. В частности 20 ноября впервые после "Минска-1" возобновились артиллерийские обстрелы со стороны оккупантов.

В январе 2015 года пророссийские боевики активизировали наступление. В частности, в период с 19 по 21 января 2015 года состоялись адские дни обороны Донецкого аэропорта. Затем оккупанты взялись за Дебальцево с использованием десятков танков и авиации. Здесь бои продолжались в период 21 января – 18 февраля 2015 года. ВСУ в Дебальцево оказались под угрозой попасть в котел.

Из-за постоянных нарушений сентябрьских соглашений со стороны террористических сил на востоке Украины возникла потребность оформить дополнительный комплекс мер.

В свете этих событий украинская дипломатия обратилась к лидерам государств Европы за помощью. Результатом стало проведение в первой половине февраля 2015 года ряда встреч канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда с президентами Украины и РФ. Финальная встреча состоялась в Минске 11 – 12 февраля.



"Нормандская встреча", февраль 2015 года / Фото "Википедия"

На саммите в белорусской столице после многочасовых переговоров "нормандской четверки" был утвержден Комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Согласовано "нормандской четверкой" – канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

Соглашение предусматривало:

немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины;

отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности;

эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ;

освобождение всех заложников;

безопасный доступ, снабжение, хранение и распределение гуманитарной помощи среди гражданского населения;

восстановление социально-экономических связей между оккупированными территориями и остальной территорией Украины; восстановление банковской системы;

восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов;

вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ;

проведение конституционной реформы со вступлением в силу до 2015 года новой Конституции, где ключевым элементом является – децентрализация;

принятие постоянного законодательства об особом статусе Луганской и Донецкой областей.

В результате Москве все-таки удалось "протолкнуть" достаточно выгодные для нее Минские соглашения. Что примечательно, подписали договор не президенты, а представители Трехсторонней контактной группы: представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов и лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницкий.

За формальными и смысловыми критериями, этот документ не подпадает под определение "международный договор", как об этом говорится в Венской конвенции 1969-го года "О праве международных договоров". Это политические договоренности, которые не имеют юридической силы. А проведение выборов на оккупированных территориях противоречит как общепризнанным международным стандартам, так и Конституции Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в колонке на сайте Украинской правды охарактеризовал те переговоры как самую ужасную ночь в его жизни.

Изнурительный девятнадцатичасовой марафон с Путиным, холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине "переговорщиком" – ничто по сравнению с тем потрясением, которое выпало перед тем пережить восточноукраинскому городу (ред. Краматорску) ... 64 раненых, 17 погибших в результате российского ракетного обстрела,

– вспоминает он.

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По словам Порошенко, ключевой задачей "Минска-2" было остановить наступление российских регулярных войск, предотвратить окружение украинских военных.

Директор Института мировой политики Евгений Магда говорит, что первые Минские договоренности были не выгодны Украине, потому что они подписывались фактически сразу после Иловайской трагедии. К сожалению, подчеркнул эксперт, тактика по разным причинам часто преобладала.

Отыграть это назад невозможно. Помним ли мы события 2014 года после Иловайска? Это сейчас мы можем с нынешним состоянием армии и на фронте трезво философствовать над тем, как было бы лучше. Порой надо не то, как было бы лучше, а как уж оно получилось,

– отметил политолог.

Однако, уточнил эксперт, в информационном пространстве больше говорят именно о "Минске-2", который подписывался во время боев за Дебальцево.

С последними сложнее, потому что они "освящены" решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, который одобрил эти договоренности как матрицу достижения мира на Донбассе. Украина, конечно, может отказаться, потому что это не международно-правовой документ. Ни одной официальной подписи представителя Украины под ним нет,

– объяснил Магда.



Директор Института мировой политики Евгений Магда / Фото из фейсбука Евгения Магды

Отказ Украины от Минских договоренностей может спровоцировать пророссийских оккупантов и вызвать существенную эскалацию конфликта на Донбассе. А западные партнеры вряд ли поддержат Украину. Эксперт напомнил, что Россия не признает своего участия на Донбассе. Однако не менее известным для всего мира остается тот факт, что она там воюет.

Как должен выглядеть правильный документ с правовой точки? Это большой договор между Россией и Украиной, который был подписан в мае 1997 года, и который, соответственно, предполагает, что страны уважают границы друг друга. Но Россия нарушила его, оккупировав Крым. Поэтому, как должен выглядеть этот документ, – вопрос сугубо теоретический,

– сказал политолог.

На сегодня в Украине оккупирован Крым и часть Донбасса Российской Федерацией. По словам Магды, "надо из этого исходить и действовать таким образом, чтобы мы не просто добивались деоккупации, а сделали это с наименьшими потерями для себя".

Украина с Минскими договоренностями должна действовать по тому принципу – увидев злую собаку, надо быть максимально спокойным до тех пор, пока под руку не попадет что-то тяжелое, чтобы защищаться. Вот так и мы сейчас ищем что-то тяжелое с переменным успехом,

– добавил политолог.

Почему минские договоренности не имеют юридического веса?

Юрист Максим Костецкий объяснил, что Минские договоренности, которые были имплементированы в феврале 2015 года, теоретически можно рассматривать как псевдомеждународный договор, который как бы должен был определяться в юридическом смысле странами, которые их подписывали. По его словам, Минские договоренности нельзя считать международным договором в правовом смысле, потому что фактически их подписывали представители разных структур.

Фактически лица в подписанном документе не представлялись даже как представители какого-то государства, а просто условные и живые в то время Захарченко и Плотницкий. Таким образом нельзя говорить, что те договоры подписывались между двумя субъектами международного права, между государствами,

– отметил эксперт.