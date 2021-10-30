Мінський мирний процес – у глухому куті: чого хоче Путін від Зеленського
Джерело:24 канал
Мінімальний варіант, про який можуть домовитися лідери нормандської четвірки, – припинення вогню. Тому варто зосередитися саме на цьому, а не шукати нові варіанти того, як втілити угоди 2015 року.
Президент Росії Володимир Путін має певні очікування від України та Володимира Зеленського. Про це в коментарі 24 каналу заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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Що буде далі
Володимир Фесенко зазначив, що Саміт у нормандському форматі може відбутися хоча б з тої точки зору, що треба попрощатися та подякувати Ангелі Меркель, яка фактично була однією з тих, хто посприяв цим переговорам та появі мінських угод.
На думку Фесенка, Україна має подякувати Меркель / Фото з архіву 24 каналу
Також треба визначатися, а що далі? Мінський мирний процес опинився в глухому куті, тому треба думати, як рухатися далі. Мінімальний варіант – припинення вогню. Треба зосередитися саме на цьому, ніж шукати нові варіанти того, як втілити угоди 2015 року.
Той факт, що відбулися розмови керівників Німеччини, Франції з президентом України Володимиром Зеленським, потім – із Володимиром Путіним, є свідченням того, що є ще одна спроба вийти на проведення Саміту лідерів нормандської четвірки, впевнений експерт.
За його словами, наразі це не найімовірніший сценарій, але все одно треба спробувати.
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Він також нагадав про постійні порушення режиму припинення вогню, проведення виборів у Держдуму з залученням мешканців ОРДЛО, припинення мандату ОБСЄ на двох пунктах кордону між Росією та Україною в зоні ОРДЛО. Все це є грубим та прямим порушенням мінських угод.
Фесенко вважає, що мінський мирний процес опинився в глухому куті / Фото з фейсбуку експерта
Це докази того, хто порушує ці угоди, але це путінська риторика. Він (Володимир Путін – 24 канал) постійно звинувачує Україну. Він хоче, щоб Україна пішла на односторонні поступки, але досвід свідчить, що їх не буде. Тому треба збиратися лідерам та вирішувати, як виходити з цього "глухого кута",
– додав політолог.
Що відомо про ймовірну зустріч президентів України та Росії:
- Коли у квітні 2021 року Росія стягнула до кордону України свої війська, Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.
- Натомість глава держави-агресорки покликав українського президента у Москву, а про Донбас порадив говорити з проросійськими бойовиками.
- Згодом Зеленський дав доручення Офісу Президента зайнятись організацією перемовин тет-а-тет.
- За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, наразі росіяни не роблять жодних кроків, а лише відтерміновують зустріч.