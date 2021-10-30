Минский мирный процесс – в тупике: чего хочет Путин от Зеленского

Минимальный вариант, о котором могут договориться лидеры нормандской четверки – прекращение огня. Поэтому стоит сосредоточиться на этом, а не искать новые варианты того, как воплотить соглашения 2015 года.

Президент России Владимир Путин ожидает от Украины и Владимира Зеленского. Об этом в комментарии 24 канала заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Что будет дальше

Владимир Фесенко отметил, что Саммит в нормандском формате может состояться хотя бы с той точки зрения, что нужно попрощаться и поблагодарить Ангелу Меркель, которая фактически была одним из тех, кто поспособствовал этим переговорам и появлению минских соглашений.



По мнению Фесенко, Украина должна поблагодарить Меркель / Фото из архива 24 канала

Также нужно определяться, а что дальше? Минский мирный процесс оказался в тупике, поэтому нужно думать, как двигаться дальше. Минимальный вариант – прекращение огня. Надо сосредоточиться именно на этом, чем искать новые варианты того, как реализовать соглашения 2015 года. Владимир Фесенко Политолог, председатель правления Центра прикладных политических

Тот факт, что состоялись разговоры руководителей Германии, Франции с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем – с Владимиром Путиным, является свидетельством того, что существует еще одна попытка выйти на проведение саммита лидеров нормандской четверки, уверен эксперт.

По его словам, пока это не самый вероятный сценарий, но все равно нужно попробовать.

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Он также напомнил о постоянных нарушениях режима прекращения огня, проведении выборов в Госдуму с привлечением жителей ОРДЛО, прекращении мандата ОБСЕ на двух пунктах границы между Россией и Украиной в зоне ОРДЛО. Все это грубое и прямое нарушение минских соглашений.

Фесенко считает, что минский мирный процесс оказался в тупике / Фото из фейсбука эксперта

Это доказательства того, кто нарушает эти соглашения, но это путинская риторика. Он (Владимир Путин – 24 канал) постоянно обвиняет Украину. Он хочет, чтобы Украина пошла на односторонние уступки, но опыт свидетельствует о том, что их не будет. Поэтому нужно собираться лидерам и решать, как выходить из этого "тупика",

– добавил политолог.

Что известно о вероятной встрече президентов Украины и России: