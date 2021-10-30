Президент Росії Володимир Путін має певні очікування від України та Володимира Зеленського. Про це в коментарі 24 каналу заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Що буде далі

Володимир Фесенко зазначив, що Саміт у нормандському форматі може відбутися хоча б з тої точки зору, що треба попрощатися та подякувати Ангелі Меркель, яка фактично була однією з тих, хто посприяв цим переговорам та появі мінських угод.

На думку Фесенка, Україна має подякувати Меркель / Фото з архіву 24 каналу

Також треба визначатися, а що далі? Мінський мирний процес опинився в глухому куті, тому треба думати, як рухатися далі. Мінімальний варіант – припинення вогню. Треба зосередитися саме на цьому, ніж шукати нові варіанти того, як втілити угоди 2015 року. Володимир Фесенко Політолог, голова правління Центру прикладних політичних

Той факт, що відбулися розмови керівників Німеччини, Франції з президентом України Володимиром Зеленським, потім – із Володимиром Путіним, є свідченням того, що є ще одна спроба вийти на проведення Саміту лідерів нормандської четвірки, впевнений експерт.

За його словами, наразі це не найімовірніший сценарій, але все одно треба спробувати.

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Він також нагадав про постійні порушення режиму припинення вогню, проведення виборів у Держдуму з залученням мешканців ОРДЛО, припинення мандату ОБСЄ на двох пунктах кордону між Росією та Україною в зоні ОРДЛО. Все це є грубим та прямим порушенням мінських угод.

Фесенко вважає, що мінський мирний процес опинився в глухому куті / Фото з фейсбуку експерта

Це докази того, хто порушує ці угоди, але це путінська риторика. Він (Володимир Путін – 24 канал) постійно звинувачує Україну. Він хоче, щоб Україна пішла на односторонні поступки, але досвід свідчить, що їх не буде. Тому треба збиратися лідерам та вирішувати, як виходити з цього "глухого кута",

– додав політолог.

Що відомо про ймовірну зустріч президентів України та Росії: