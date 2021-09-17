Як російський очільник використовує мінські угоди проти України, про що можуть говорити два президенти та чому військові на фронті не вірять у домовленості з Кремлем — читайте у матеріалі 24 каналу.

За темою Путін відмовився від зустрічі з Зеленським для обговорення Криму й Донбасу

"Путін не піде на зустріч, якщо нічого за це не отримає"

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін каже, що президент Росії Володимир Путін не піде на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, якщо за це він нічого не отримає. Російському очільнику, впевнений експерт, навпаки потрібна консолідація після виборів у Держдуму. І він буде послідовно переслідувати цю лінію.

За його словами, є питання, які можна обговорювати лише з президентом Росії. І йдеться не тільки про окупацію Криму та Донбасу, де "Путін намагатиметься грати і говорити, що він все готовий обговорювати лише у Нормандському форматі, а про Крим не готовий говорити взагалі".

Це питання, наприклад, постачання туркменського газу, що можливо тільки через території Росії, й це фактично буде російський газ. Це можуть бути й інші економічні теми, уточнив Клімкін.

Насправді, я не бачу на сьогодні жодного бажання і готовності з боку Путіна йти хоча б на компроміс у питаннях безпеки. Він буде грати далі й підвищувати ставки, оточувати нас, в тому числі й з території Білорусі. Але питання, які стосуються газу та енергоносіїв – так, вони можуть лунати,

– зазначив Клімкін.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін / Фото Національний банк новин

Безпекові загрози з території Білорусі вже зросли й зростатимуть надалі. Путін, уточнив експерт, поки що не зробив жодної серйозної помилки у своїй стратегії щодо Білорусі. Зокрема, він переслідує поступовий перехід влади й поступове "проковтування" Білорусі.

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За словами Клімкіна, Путін намагається за певний час замінити Лукашенка на керованих там проросійських політиків, одночасно перекупивши всі "ласі бізнес-активи". Ця стратегія на сьогодні реалізується разом з розвитком оборонного простору – перебування російських сил, військ і озброєння під "парасолькою чи соусом" сил союзної держави.

Я вважаю, що Путін не може продати початок повномасштабної агресії ані всередині Росії, що суперечить його ідеології, ані цивілізованому світу, тобто Заходу. Тому він почне дестабілізацію соціальну чи інших питань, і потім буде намагатися використовувати Збройні сили,

– зазначив експерт.

За словами ексміністра закордонних справ, після класичного початку гібридної агресії будуть застосовуватися військові сили. Зокрема, масова паспортизація, якої прагне Путін, – це "частина цієї гібридної, повзучої агресії проти України. При чому не тільки на окупованих територіях".

Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський заявив, що тема зустрічі очільників двох країн на найвищому рівні "мозолиться", починаючи з наступного дня, коли закінчився саміт у Парижі "нормандської четвірки" в грудні 2019 року. З того часу триває риторична гра з боку Кремля, що "ми готові розмовляти з Україною, але тільки на наших умовах".

Є гра і з українського боку, з боку президента України і його радників, мовиться першочергово про голову ОП Андрія Єрмака. У 2019-2020 роках була така думка, що коли ми зустрінемося з Путіним, то ми зможемо все врегулювати. Уже зараз ілюзій таких немає, на щастя, але йде далі ця дипломатична гра, хто з ким зустрінеться, коли та на яких умовах,

– зазначив експерт.

За його словами, російська позиція регулярно змінюється. Спочатку хтось з речників РФ каже: "Так, ми готові зустрітися з Україною". Через деякий час вони заявляють: "Ні, Україна не готова зустрічатися. Вона не йде на поступки, вона нічого не виконує, вона у всьому винна".

Позиція Росії щодо зустрічі з Зеленським постійно змінюється / Фото 24 канал

Я процитую Черчилля, який сказав, що "краще сперечатися, ніж воювати". Яка в нас головна загроза в цій ситуації? Поки у нас немає ніяких гарантій, доки нинішнє керівництво Росії, яке, на жаль, підтримується значною часткою населення Росії, поки воно сподівається підкорити Україну, доти є загроза великої війни, масивного вторгнення з використанням усіх сил Росії,

– уточнив аналітик.

"Всі факти показують, що Росія готується до війни усіма силами"

Бурковський зазначає, щоб уникнути повномасштабної війни, треба використати усі дипломатичні можливості. За його словами, Москва веде свою дипломатичну гру. Вона намагається "приспати пильність політиків в Україні та політиків на Заході. Тобто, показувати, що вона насправді не збирається воювати, хоча всі інші факти показують, що вона готується до війни усіма силами та уже інтенсивно", додав експерт.

З іншого боку, Кремль створює видиму легітимність для агресії проти України, тобто показує, що Україна – не обороноздатна, що в Україні порушуються права російськомовних, що Україна готує війну на Донбасі, що Донбас – це вже не частина України,

– впевнений він.

Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський / Фото Демократичних ініціатив

"Росія вичікує сприятливі умови"

За словами Бурковського, Кремль застосовує сили, щоб "покарати Україну". Подібні приклади були в історії до 21 століття, коли "великі держави" часто застосовували військову силу, щоб "покарати" менші держави, які "пручалися" і намагалися відстояти свою незалежність та самостійність.

Росія хоче повернутися у цю парадигму, у 19 століття, коли великі держави можуть на власний розсуд застосовувати Збройні сили та робити все, що їм хочеться. А нам треба використовувати будь-які можливості, щоб уникнути цього конфлікту,

– наголосив експерт.

Він зазначив, що Росія здатна на масштабну війну і вона до цього готується. Але, за словами експерта, РФ воює тільки зі слабкими й це аксіома. Перша чеченська війна дуже багато чому навчила росіян, тому з сильним суперником вони не воюють.

Вони чекають, поки суперник ослабне. Вони вичікують, вистежують через різні канали, через активну розвідку за політичною ситуацією в країні. Тобто, вони чекають на сприятливі умови, коли, за їхніми розрахунками, не лише українська армія, а й економіка та суспільство не витримають трьох-чотирьох місяців інтенсивних бойових дій,

– зазначає аналітик.

Високі ставки для "путінського режиму"

Аналітик каже, що війни в сучасному світі відбуваються дуже швидко. Якщо Росія починає війну, яка триває довше трьох місяців, то це вже програш, незалежно від того, які території захоплені. Тут стоїть вже питання навіть не наших втрат, а їхніх, додає експерт.

Війна, яка триває довше трьох місяців, стає непосильною для Росії. Але я підкреслюю, якщо після трьох місяців інтенсивних бойових дій, не припиняться організований опір, тобто українська армія – не розбита, українська економіка – не знищена, українське суспільство виявляє далі волю до боротьби,

– додав Бурковський.

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За його словами, якщо за три місяці цього не відбулося, то Москва цю війну програла. Після цього всередині самої РФ почнуться незворотні процеси для самого режиму.

Це може статися протягом місяців або протягом року, але революції в Росії не уникнути всередині. Тому для "путінського режиму" дуже високі ставки,

– додав аналітик.

Володимир Путін не хоче обговорювати Крим та Донбас / Фото 24 каналу

"Недоторканний" анексований Крим

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бажає обговорювати тему Криму. Однак, за словами Петра Бурковського, якщо зустріч двох президентів відбудеться, то "ніхто нікому не заклеїть рот".

Якщо уявити зустріч України та Росії на найвищому рівні, то тільки від президента України буде залежати, які теми він порушить, а які – ні, а не від президента Російської Федерації,

– наголосив аналітик.

Директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко каже, що позиція Росії щодо ймовірної зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна змінюється. Зокрема, в Кремлі прямо ніколи не казали, що зустрічатися з главою України не будуть. За словами експерта, влітку 2021 року все виглядало так, наче Москва явно не хоче цієї зустрічі. Однак, після візиту Зеленського до Вашингтону, позиція Росії раптом помінялася.

Пєсков і інші джерела почали заявляти, що зустріч можлива, але Росія не буде обговорювати Крим. Це скоріше такий пропагандистський хід. Вони таким чином, мені здається, хочуть певною мірою принизити ініціативу Кримської платформи, принизити активність Києва щодо кримської теми,

– пояснив Фесенко.

За його словами, зараз відбуватиметься обмін публічними заявами між Києвом та Москвою про порядок денний цієї зустрічі, про те, на що вона має бути спрямована, які проблеми мають бути вирішені. Однак не варто стверджувати, що Кремль не піде на цю зустріч.

Будемо реалістами, Росія точно не буде домовлятися по Криму. Вона цю тему вже 7 років відмовляється обговорювати взагалі. Зеленський підійматиме це питання, а Росія буде відмовлятися,

– додав експерт.

Директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко ​ / Фото з фейсбуку Володимира Фесенка

Фесенко додав, що українська сторона першочергово буде говорити про припинення вогню на Донбасі та про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Москва, впевнений він, хоче обговорювати покращення відносин з Україною, але на своїх умовах.

Але треба розуміти, що ніякого покращення не буде, поки триває війна на Донбасі. Головна передумова хоча б зниження напруги у двосторонніх стосунках – це припинення вогню,

– заявив аналітик.

На думку експерта, немає гарантії, що вдасться про це домовитися, однак, якщо є шанс, то треба ним скористатися.

"Мертвонароджені мінські угоди" не діють

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що з токи зору боєздатності українська армія спроможна боротися з російською. Однак, якби озброєння було більше сучасним, то кількість жертв була б меншою. За його словами, Збройні сили України і сьогодні можуть піти в наступ. Однак, ціна питання – скільки ми готові пожертвувати наших хлопців для того, щоб звільнити територію.

Але це абсолютно на сьогодні реально. Не забувайте, що в російської армії низька мотивація щодо війни на Донбасі. Особливо зараз, коли вони розуміють, куди вони вляпалися. Я маю на увазі на рівні громадянина Росії, який знаходиться на нашій території,

– наголосив Жданов.

На думку Жданова, українська армія здатна звільнити Донбас / Фото Главред"Главред"

За словами військового експерта, "не дають воювати" Збройним силам України через те, що така політика в президента України, який заборонив навіть вести розвідку, і спостереження в бік противника і не відповідати.

Те, що нам кажуть: "Ми відповідаємо черговими засобами", то мається на увазі, що чергові засоби – це те, що знаходиться в першій лінії, а саме стрілецька зброя. Ось чим ми відповідаємо,

– зазначив він.

"Виконати мінські угоди без капітуляції України неможливо"

За його словами експерта, без змін у мінські домовленості, а саме визначення порядку виконання пунктів, зустріч Зеленського та Путіна ні до чого не призведе.

Росія буде стояти на своєму, тому що вони писали ці мінські домовленості, Порошенко їх підписав і Москву це повністю влаштовує. Росія не налаштована на їх зміну. Нам вкрай важливо їх змінити або вийти з них, бо їх виконати без капітуляції України неможливо,

– наголосив Олег Жданов.

На його думку, закінчити російсько-українську війну навіть без мінських домовленостей можна лише у випадку, якщо Україна визнає її юридично. За його словами, Захід, зокрема, Німеччина і Франція вимагають від України виконання мінських угод, бо вважають, що це внутрішній конфлікт.

Не можна закінчити те, чого не існує. Юридично війни на міжнародному рівні не існує. І тому всі знають, що є бойові дії, але що це за бойові дії? Україна офіційно не називає це війною і не визначає іншу сторону конфлікту. Наш президент каже, що "ми воюємо з бойовиками". А хто такі бойовики, яка в них належність? Вогонь ніколи так не припиниться,

– додав експерт.

"Путін намагається надати легітимності самопроголошеним республікам"

Москва офіційно не визнає свою присутність на Сході України. Тому, пояснив Жданов, виникає запитання, з ким Україна домовляється про перемир'я. Путін намагається таким чином надати легітимності самопроголошеним республікам та змусити українську сторону з ними розмовляти, однак Україна цього не зробить.

Ми не розмовляємо з тими маріонетками, які призначив Кремль на посади самопроголошених республік. Політично вони нічого не вирішують,

– уточнив він.

Жданов каже, що Путін постійно заявляє, що "нас там нет". Так, 27 липня 2020 року, коли було оголошено всеосяжне припинення вогню, Пєсков наступного дня одразу дав роз'яснення. В ньому говорилося, що Російська Федерація не є стороною конфлікту і не несе відповідальність за виконання зобов'язань тією стороною.

Хто та сторона? Ось в чому проблема. Ми не можемо змусити ту сторону припинити вогонь, бо ми не визнаємо ту сторону. У нас немає супротивника в цьому конфлікті, немає тої сторони. Захід вважає, що це громадянська війна, тому нас змушують миритися самим із собою. А Путін сидить поруч з Францією та Німеччиною й каже, що він не сторона конфлікту, а миротворець,

– каже експерт.

Олег Жданов пояснив, що в самій назві документу мирного протоколу закладена неможливість виконання цього плану. Він зазначає, що поки не буде офіційного визнання іншої сторони конфлікту, з ким Україна воює, і якого характеру цей конфлікт – до тих пір ця війна не закінчиться.

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Виконавчий директор Восток SOS, учасник Міжнародної моніторингової місії (Україна) Костянтин Рєуцький каже, що Росія використовує мінські угоди і мінський процес для тиску на політичне керівництво України та керівництво країн-партнерів України.

Росія намагається дискредитувати Україну в очах її партнерів, доводячи нібито її "недоговороспроможність". Звісно, таким чином створює і проблеми в середині українського суспільства, працює на розкол українського суспільства,

– зазначив він.

Виконавчий директор Восток SOS, учасник Міжнародної моніторингової місії (Україна) Костянтин Рєуцький / Фото Аліни Туришин, 24 канал

За його словами, західні політики, які працюють з цією темою, розуміють, що мінські угоди були підписані під великим політичним і військовим тиском, що вони не вигідні для України.

Нам з нашими західними партнерами треба шукати нові стратегії впливу на Російську Федерацію. Звісно, що мінські угоди не вирішать цього,

– додав Рєуцький.

За його словами, західні союзники також розуміють, чому Україна в мінському процесі працює саме так, як вона працює.

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Що кажуть бійці на Донбасі

Кіборг, боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Бугай", впевнений, що мінські угоди були з самого початку не дієвими. За його словами, це – ефемерна спроба зупинити путінські війська.

Але насправді хто кого зупиняв – я не розумію. У 2014 році Збройні сили України на той час закінчувалися. І з тим, що у нас було, ми не могли довести справу до кінця, але і в Путіна не було чим. Всіх влаштовували мінські угоди,

– сказав боєць.

Кіборг, боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Бугай" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Гуцул", не підтримує домовленості з ворогом, коли хлопці з української сторони гинули та гинуть.

Не можуть бути домовленості, якщо в нас щоденно трьохсоті та двохсоті. Якщо наші хлопці не гинуть і ми повертаємо території під наш контроль, тоді можуть бут якісь "угоди",

– наголосив чоловік.

Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відомий на псевдо "Гуцул" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

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Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відома на псевдо "Афіна" впевнена, що воювати автоматами проти артилерії неможливо. За її словами, дуже багато військових через це розчаровуються, навіть тих, які були дуже вмотивовані.

28 числа (серпня – 24 канал) обстріляли Авдіївку – чотири години стріляли. Дуже прикро, що наші нічого не відповіли у відповідь. Тобто, обстріляли з важкої артилерії, а відповіді ніхто не дав,

– нагадала дівчина.

Боєць 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", відома на псевдо "Афіна" / Фото Аліни Туришин, 24 канал