Как российский глава использует Минские соглашения против Украины, о чем могут говорить два президента и почему военные на фронте не верят в договоренности с Кремлем — читайте в материале 24 канала.

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"Путин не пойдет на встречу, если ничего за это не получит"

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин говорит, что президент России Владимир Путин не пойдет на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, если за это он ничего не получит. Российскому главе, уверен эксперт, наоборот нужна консолидация после выборов в Госдуму. И он будет последовательно следовать этой линию.

По его словам, есть вопросы, которые можно обсуждать только с президентом России. И речь идет не только об оккупации Крыма и Донбасса, где "Путин будет пытаться играть и говорить, что он все готов обсуждать лишь в Нормандском формате, а про Крым не готов говорить вообще".

Это вопрос, например, поставки туркменского газа, что возможно только через территории России, и фактически это будет российский газ. Это могут быть и другие экономические темы, уточнил Климкин.

На самом деле, я не вижу на сегодня никакого желания и готовности со стороны Путина идти хотя бы на компромисс в вопросах безопасности. Он будет играть дальше и повышать ставки, окружать нас, в том числе и с территории Беларуси. Но вопросы, которые касаются газа и энергоносителей – да, они могут звучать,

– отметил Климкин.



Экс-министр иностранных дел Павел Климкин / Фото Национальный банк новостей

Угрозы безопасности с территории Беларуси уже выросли и будут расти в дальнейшем. Путин, уточнил эксперт, пока не совершил ни одной серьезной ошибки в своей стратегии в отношении Беларуси. В частности, он преследует постепенный переход власти и постепенное "проглатывание" Беларуси.

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По словам Климкина, Путин пытается за определенное время заменить Лукашенко на управляемых там пророссийских политиков, одновременно перекупив все "лакомые бизнес-активы". Эта стратегия на сегодня реализуется вместе с развитием оборонительного пространства – пребывания российских сил, войск и вооружения под "зонтиком или соусом" сил союзного государства.

Я считаю, что Путин не может продать начало полномасштабной агрессии ни внутри России, что противоречит его идеологии, ни цивилизованному миру, то есть Западу. Поэтому он начнет дестабилизацию социальную или других вопросов, и потом будет пытаться использовать Вооруженные силы,

– отметил эксперт.

По словам экс-министра иностранных дел, после начала гибридной агрессии будут применяться военные силы. В частности, массовая паспортизация, к которой стремится Путин, – это "часть этой гибридной, ползучей агрессии против Украины. Причем не только на оккупированных территориях".

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский заявил, что тема встречи руководителей двух стран на высшем уровне "мозолиться", начиная со следующего дня, когда закончился саммит в Париже "нормандской четверки" в декабре 2019 года. С тех пор продолжается риторическая игра со стороны Кремля, что "мы готовы разговаривать с Украиной, но только на наших условиях".

Есть игра и с украинской стороны, со стороны президента Украины и его советников, говорится в первую очередь о главе ОП Андрее Ермаке. В 2019-2020 годах было такое мнение, что когда мы встретимся с Путиным, то мы сможем все урегулировать. Уже сейчас иллюзий таких нет, к счастью, но идет дальше эта дипломатическая игра, кто с кем встретится, когда и на каких условиях,

– отметил эксперт.

По его словам, российская позиция регулярно меняется. Сначала кто-то из спикеров РФ говорит: "Да, мы готовы встретиться с Украиной". Через некоторое время они заявляют: "Нет, Украина не готова встречаться. Она не идет на уступки, она ничего не выполняет, она во всем виновата".



Позиция России по встрече с Зеленским постоянно меняется / Фото 24 канал

Я процитирую Черчилля, который сказал, что "лучше спорить, чем воевать". Какая у нас главная угроза в этой ситуации? Пока у нас нет никаких гарантий, пока нынешнее руководство России, которое, к сожалению, поддерживается значительной долей населения России, пока оно надеется покорить Украину, до тех пор есть угроза большой войны, массивного вторжения с использованием всех сил России,

– уточнил аналитик.

"Все факты показывают, что Россия готовится к войне всеми силами"

Эксперт отмечает, чтобы избежать полномасштабной войны, надо использовать все дипломатические возможности. По его словам, Москва ведет свою дипломатическую игру. Она пытается "усыпить бдительность политиков в Украине и политиков на Западе. То есть, показывать, что она на самом деле не собирается воевать, хотя все остальные факты показывают, что она готовится к войне всеми силами и уже интенсивно", добавил эксперт.

С другой стороны, Кремль создает видимую легитимность для агрессии против Украины, то есть показывает, что Украина – не обороноспособна, что в Украине нарушаются права русскоязычных, что Украина готовит войну на Донбассе, что Донбасс – это уже не часть Украины,

– уверен он.



Аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский / Фото Демократических инициатив

"Россия выжидает благоприятные условия"

По словам Бурковского, Кремль применяет силы, чтобы "наказать Украину". Подобные примеры были в истории до 21 века, когда "великие державы" часто применяли военную силу, чтобы "наказать" меньшие государства, которые "сопротивлялись" и пытались отстоять свою независимость и самостоятельность.

Россия хочет вернуться в эту парадигму, в 19 век, когда великие державы могут по своему усмотрению применять Вооруженные силы и делать все, что им хочется. А нам надо использовать любые возможности, чтобы избежать этого конфликта,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Россия способна на масштабную войну и она к этому готовится. Но, по словам эксперта, РФ воюет только со слабыми и это аксиома. Первая чеченская война очень многому научила русских, поэтому с сильным соперником они не воюют.

Они ждут, пока соперник ослабнет. Они выжидают, выслеживают через различные каналы, через активную разведку за политической ситуацией в стране. То есть, они ждут благоприятных условий, когда, по их расчетам, не только украинская армия, но и экономика и общество не выдержат трех-четырех месяцев интенсивных боевых действий,

– отмечает аналитик.

Высокие ставки для "путинского режима"

Аналитик говорит, что войны в современном мире происходят очень быстро. Если Россия начинает войну, которая длится дольше трех месяцев, то это уже проигрыш, независимо от того, какие территории захвачены. Здесь стоит уже вопрос даже не наших потерь, а их, добавляет эксперт.

Война, которая длится дольше трех месяцев, становится непосильной для России. Но я подчеркиваю, если после трех месяцев интенсивных боевых действий, не прекратится организованное сопротивление, то есть украинская армия не разбита, украинская экономика – не уничтожена, украинское общество проявляет дальше волю к борьбе,

– добавил Эксперт.

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По его словам, если за три месяца этого не произошло, то Москва эту войну проиграла. После этого внутри самой РФ начнутся необратимые процессы для самого режима.

Это может произойти в течение месяцев или в течение года, но революции в России не избежать внутри. Поэтому для "путинского режима" очень высокие ставки,

– добавил аналитик.



Владимир Путин не хочет обсуждать Крым и Донбасс / Фото 24 канала

"Неприкосновенный" аннексированный Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не желает обсуждать тему Крыма. Однако, по словам Петра Бурковского, если встреча двух президентов состоится, то "никто никому не заклейте рот".

Если представить встречу Украины и России на самом высоком уровне, то только от президента Украины будет зависеть, какие темы он поднимет, а какие – нет, а не от президента Российской Федерации,

– подчеркнул аналитик.

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорит, что позиция России относительно вероятной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина меняется. В частности, в Кремле прямо никогда не говорили, что встречаться с главой Украины не будут. По словам эксперта, летом 2021 года все выглядело так, словно Москва явно не хочет этой встречи. Однако, после визита Зеленского в Вашингтон, позиция России вдруг поменялась.

Песков и другие источники начали заявлять, что встреча возможна, но Россия не будет обсуждать Крым. Это скорее такой пропагандистский ход. Они таким образом, мне кажется, хотят в определенной степени принизить инициативу Крымской платформы, принизить активность Киева по крымской теме,

– пояснил Фесенко.

По его словам, сейчас будет происходить обмен публичными заявлениями между Киевом и Москвой о повестке дня этой встречи, о том, на что она должна быть направлена, какие проблемы должны быть решены. Однако не стоит утверждать, что Кремль не пойдет на эту встречу.

Будем реалистами, Россия точно не будет договариваться по Крыму. Она эту тему уже 7 лет отказывается обсуждать вообще. Зеленский будет поднимать этот вопрос, а Россия будет отказываться,

– добавил эксперт.



Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко / Фото из фейсбука Владимира Фесенко

Фесенко добавил, что украинская сторона в первую очередь будет говорить о прекращении огня на Донбассе и о возобновлении переговоров в нормандском формате. Москва, уверен он, хочет обсуждать улучшение отношений с Украиной, но на своих условиях.

Но надо понимать, что никакого улучшения не будет, пока идет война на Донбассе. Главная предпосылка хотя бы снижения напряжения в двусторонних отношениях – это прекращение огня,

– заявил аналитик.

По мнению эксперта, нет гарантии, что удастся об этом договориться, однако, если есть шанс, то надо им воспользоваться.

"Мертворожденные Минские соглашения" бездействуют

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что с точки зрения боеспособности украинская армия способна бороться с российской. Однако, если бы вооружение было более современным, то количество жертв было бы меньше. По его словам, Вооруженные Силы Украины и сегодня могут пойти в наступление. Однако, цена вопроса – сколько мы готовы пожертвовать наших ребят для того, чтобы освободить территорию.

Но это абсолютно на сегодня реально. Не забывайте, что у российской армии низкая мотивация относительно войны на Донбассе. Особенно сейчас, когда они понимают, куда они вляпались. Я имею в виду на уровне гражданина России, который находится на нашей территории,

– подчеркнул Жданов.



По мнению Жданова, украинская армия способна освободить Донбасс / Фото Главред"Главред"

По словам военного эксперта, "не дают воевать" Вооруженным силам Украины из-за того, что такая политика президента Украины, который запретил даже вести разведку и наблюдение в сторону противника и не отвечать.

То, что нам говорят: "Мы отвечаем дежурными средствами", то имеется в виду, что очередные средства – это то, что находится в первой линии, а именно стрелковое оружие. Вот чем мы отвечаем,

– отметил он.

"Выполнить минские соглашения без капитуляции Украины невозможно"

По его словам эксперта, без изменений в минские договоренности, а именно определение порядка выполнения пунктов, встреча Зеленского и Путина ни к чему не приведет.

Россия будет стоять на своем, потому что они писали эти минские договоренности, Порошенко их подписал и Москву это полностью устраивает. Россия не настроена на их смену. Нам крайне важно их изменить или выйти из них, потому что их выполнить без капитуляции Украины невозможно,

– подчеркнул Олег Жданов.

По его мнению, закончить российско-украинскую войну даже без минских договоренностей можно лишь в случае, если Украина признает ее юридически. По его словам, Запад, в частности Германия и Франция требуют от Украины выполнения минских соглашений, потому что считают, что это внутренний конфликт.

Нельзя закончить то, чего не существует. Юридически войны на международном уровне не существует. И поэтому все знают, что есть боевые действия, но что это за боевые действия? Украина официально не называет это войной и не определяет другую сторону конфликта. Наш президент говорит, что "мы воюем с боевиками". А кто такие боевики, какая у них принадлежность? Огонь никогда так не прекратится,

– добавил эксперт.

"Путин пытается придать легитимности самопровозглашенным республикам"

Москва официально не признает свое присутствие на востоке Украины. Поэтому, пояснил Жданов, возникает вопрос, с кем Украина договаривается о перемирии. Путин пытается таким образом придать легитимности самопровозглашенным республикам и заставить украинскую сторону с ними разговаривать, но Украина этого не сделает.

Мы не разговариваем с теми марионетками, которые назначил Кремль на должности самопровозглашенных республик. Политически они ничего не решают,

– уточнил он.

Жданов говорит, что Путин постоянно заявляет, что "нас там нет". Так, 27 июля 2020 года, когда было объявлено всеобъемлющее прекращение огня, Песков на следующий день сразу дал разъяснения. В нем говорилось, что Российская Федерация не является стороной конфликта и не несет ответственность за выполнение обязательств той стороной.

Кто та сторона? Вот в чем проблема. Мы не можем заставить ту сторону прекратить огонь, потому что мы не признаем ту сторону. У нас нет противника в этом конфликте, нет той стороны. Запад считает, что это гражданская война, поэтому нас заставляют мириться самим с собой. А Путин сидит рядом с Францией и Германией и говорит, что он не сторона конфликта, а миротворец,

– говорит эксперт.

Олег Жданов пояснил, что в самом названии документа мирного протокола заложена невозможность выполнения этого плана. Он отмечает, что пока не будет официального признания другой стороны конфликта, с кем Украина воюет, и какого характера этот конфликт – до тех пор эта война не закончится.

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Исполнительный директор Восток SOS, участник Международной мониторинговой миссии (Украина) Константин Реуцкий говорит, что Россия использует минские соглашения и минский процесс для давления на политическое руководство Украины и руководство стран-партнеров Украины.

Россия пытается дискредитировать Украину в глазах ее партнеров, доказывая якобы ее "недоговороспособность". Конечно, таким образом создает и проблемы в середине украинского общества, работает на раскол украинского общества,

– отметил он.



Исполнительный директор Восток SOS, участник Международной мониторинговой миссии (Украина) Константин Реуцкий / Фото Алины Туришин, 24 канал

По его словам, западные политики, которые работают с этой темой, понимают, что минские соглашения были подписаны под большим политическим и военным давлением, что они не выгодны для Украины.

Нам с нашими западными партнерами надо искать новые стратегии влияния на Российскую Федерацию. Конечно, Минские соглашения не решат этого,

– добавил Реуцкий.

По его словам, западные союзники также понимают, почему Украина в минском процессе работает именно так, как она работает.

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Что говорят бойцы на Донбассе

Киборг, боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известный по кличке "Бугай", уверен, что минские соглашения были с самого начала не действенными. По его словам, это – эфемерная попытка остановить путинские войска.

Но на самом деле кто кого останавливал – я не понимаю. В 2014 году Вооруженные Силы Украины к тому времени заканчивались. И с тем, что у нас было, мы не могли довести дело до конца, но и у Путина было нечем. Всех устраивали Минские соглашения,

– сказал боец.



Киборг, боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известный по кличке "Бугай" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известный под псевдонимом "Гуцул", не поддерживает договоренности с врагом, когда ребята с украинской стороны гибли и гибнут.

Не могут быть договоренности, если у нас ежедневно трехсотые и двухсотые. Если наши ребята не гибнут и мы возвращаем территории под наш контроль, тогда могут быть какие-то "сделки",

– подчеркнул мужчина.



Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известный по кличке "Гуцул" / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известная под псевдонимом "Афина" уверена, что воевать автоматами, против артиллерии невозможно. По ее словам, очень много военных из-за этого разочаровываются, даже те, которые были очень мотивированы.

28 числа (августа – 24 канал) обстреляли Авдеевку – четыре часа стреляли. Очень обидно, что наши ничего не ответили в ответ. То есть, обстреляли из тяжелой артиллерии, а ответа никто не дал,

– напомнила девушка.



Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известная под псевдонимом "Афина" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" под псевдонимом "Ливан", уверен, что в то время, когда в государстве война, все должны объединиться и бороться с общим врагом.

Как мы все знаем, Российская Федерация – захватнический народ. Им сколько ни дай – им будет мало. В войне все способы действенны, если ими пользоваться. Надо настойчивость. У нас два разных мира: война и политика. В политике "свое кино" решают. У них все договоренности, а тут ребята каждый день умирают. О чем они там договариваются?

– возмутился мужчина.