Обещания Путина

19 сентября 2021 года в России состоятся выборы в Государственную Думу. Однако, гонки "кремлевских обещаний" уже в самом разгаре. За месяц до выборов Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам – по 10 000 рублей в качестве дополнительной поддержки. А 22 августа на съезде партии "Единая Россия" глава Российской Федерации заявил, что необходимо распространить единовременную выплату в размере 15 000 рублей для российских военнослужащих.

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К тому же "денежная награда" должна распространиться и на сотрудников правоохранительных органов и на курсантов. Добавим, что в 2016 году в предвыборный год пенсионеров также "одаривали" перед выборами 5 тысячами рублей.

В 2021 году обещания о выделении средств гражданам звучат не впервые. В частности, в апреле во время послания Федеральному собранию Путин сообщил о разовых выплатах семьям с детьми школьного возраста. Также он ввел выплаты для неполных семей, где есть дети школьного возраста и для беременных женщин, которые находятся в тяжелой материальной ситуации.

Почему в России нет выборов?

Пока путинская партия "Единая Россия" занимает почти 75% мест в российском парламенте. Однако, ее рейтинг упал до 27% в общенациональном масштабе. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уверяет, что "главное – это общая картина, общий результат".

Что касается партии власти, так, она никогда не занималась популизмом, мы об этом уже говорили, и об этом говорил президент Путин, в том числе выступая вчера на съезде. Это партия, которая всегда несла ответственность, будучи партией власти, за происходящее. Поэтому разные бывают периоды с рейтингами. Главное, конечно, это общая картина, общий результат,

– заявил Песков.

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, руководитель Центра исследований проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский отмечает, что демократические выборы в России не происходят. Переломным моментом считаются, в частности, протесты 2011 года. Тогда активисты в разных городах России вышли против массовых фальсификаций во время выборов в Государственную Думу, где парламентское большинство получила "партия власти" "Единая Россия".

Акция протеста на Болотной площади в Москве 10 декабря 2011 года / Фото – Википедия

Во время протестов были задержаны и арестованы сотни активистов, в частности, оппозиционеры Борис Немцов и Алексей Навальный. Первый митинг прошел 5 декабря, на следующий день после выборов в Москве. Затем в течение декабря прошло еще несколько акций протеста, самая многочисленная была 10 декабря на Болотной площади в Москве.

По словам Бурковского, в правлении Путина никто и не был настроен на проведение честных выборов. В России постоянно применялись различные тактики фальсификаций. В мае 2012 года состоялся "Марш миллионов", участники которого выступали уже против отмены результатов президентских выборов, победителем которых стал Владимир Путин. Традиционно он закончился массовыми арестами и задержанием активистов. Однако, говорит эксперт, тогда власти увидели критический момент.

"Марш миллионов" в Москве накануне инаугурации новоизбранного президента России Владимира Путина / Фото – picture-alliance/dpa

Власть тогда поняла, если будут существовать оппозиционные легальные силы, партии, общественные объединения, которые могут поддерживать оппозиционных политиков между выборами и во время выборов, то это может стать реальной угрозой для него,

– говорит Бурковский.

По словам аналитика, после подавления протестов на Болотной площади, Кремль действует по двум стратегиям: устранение, в том числе через запугивание, дискредитацию из политической жизни оппозиционных сил. А также продуцирование псевдооппозиционных политиков и сил, которые отвлекают внимание граждан и создают определенную видимость демократии внутри страны и извне, в частности, для формального согласия.

Пропаганда и новые месседжи Кремля

По словам Петра Бурковского, вторым важным этапом стал 2014 год, когда Россия напала на Украину. После этого Кремль начал продвигать два месседжа: "Не будет Путина – не будет России", "Россия в окружении врагов".

Поэтому все, кто против него, то против выживания и национальных интересов России. То есть, "настоящие граждане" должны голосовать за того, за кого скажет Путин. Второй месседж – "Россия в окружении врагов". То есть, любые силы, которые даже критикуют власть, не могут критиковать основные решения, такие как оккупация Крыма или проведение контрсанкций, которые действуют в основном по самим россиянам,

– объясняет аналитик.

По его словам, такие кремлевские нарративы и приняты новые законы "убили общественный диалог и поставили как серьезные политические силы вне закона".

Руководитель Центра исследований проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский / Фото – Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

То, что мы сейчас видим, как не допускают к выборам, сажают, убивают, выгоняют из страны – это видимые последствия того курса, который был взят еще за долго до этих выборов,

​– добавляет Эксперт.

По данным "Левада-центра", россияне любят только тех правителей, с которыми связано расширение и укрепление империи, и не любят тех, с которыми связывают ее ослабление и развал. Соответственно, еще одним штрихом к популярному образу Путина стала аннексия Крыма, которую поддержали 88 % россиян (у 34 % она вызывала чувство "гордости за страну", а в 31 % – "чувство справедливости") и после которой он выступает как новый строитель империи и собиратель "русских земель".

"Зачистка" поля

В конце мая 2021 года Госдума РФ приняла закон, запрещающий причастным к деятельности "экстремистских организаций" участвовать в выборах. А 9 июня Московский городской суд признал экстремистскими организациями основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" и запретил их деятельность в России.

Теперь сторонники Навального и даже те, кто не работал в ФБК или штабах, не смогут баллотироваться на выборах любого уровня, если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.

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Кроме того, в России были определены группы независимых журналистов, которых объявили "иностранными агентами" и "бесчисленное количество активистов, политиков и журналистов", оппонирующих власти, попали за решетку. Тем временем подконтрольный Кремлю парламент наотправлял "множество новых законов, призванных заблокировать участие любых кандидатов", которые критикуют режим.

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорит, что на самом деле никто и не ожидал, что сторонники Навального смогут сыграть большую роль на этих выборах. Однако, говорит эксперт, важен тот факт, как их не просто не допустили к выборам, а как показательно "зачистили".

Там и раньше действовали "фильтры". И самого Навального не допускали к президентским, а его сторонников к парламентским выборам. Единственные выборы, где его допустили и думали, что он будет техническим кандидатом – это выборы против мэра Москвы Сергея Собянина, но он показал достаточно неожиданный высокий результат,

– говорит аналитик.

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко / Фото – Ua.news

После этого оппозиционера Алексея Навального и его сторонников начали не допускать к выборам. Однако сейчас идет тотальная зачистка "несистемной оппозиции", добавляет эксперт.

Я бы это не связывал только с выборами в Госдуму. Это стратегия Путина и определенное тактическое реагирование на ситуацию, которая возникла в соседней Беларуси, протесты в Хабаровске, было напряжение в некоторых других регионах России,

– говорит Фесенко.

По его словам, в этом контексте в Кремле решили перестраховаться и уничтожить несистемную оппозицию в России. В частности, говорит аналитик, Навального отправили в тюрьму, других, которые более-менее известны "выжимают" за границу.

А выборы – это формальность. Они проходят под контролем и тут тактическая задача – обеспечить вновь конституционное большинство "Единой России" в Госдуме, сохранить управляемую оппозицию, продемонстрировать стабильность, обеспечить определенный баланс прокремлевских сил,

– добавляет аналитик.

ОРДЛО и псевдовиборы

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорит, что новация в 2021 году для России – включение де-факто жителей ОРДЛО в выборах в Госдуму. В частности, из-за раздачи российских паспортов в этом регионе и из-за участия в выборах тех российских политиков, которые пиарились на войне на Донбассе и принимали в ней участие.

А именно российский писатель Захар Прилепин, которого в декабре 2015 года назначили "советником" главаря "ДНР" Александра Захарченко. А также бывший премьер-министр самопровозглашенной "ДНР", глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай. По словам Фесенко, продолжается постепенная привязка ОРДЛО к Российской Федерации и использование войны в выборах в Госдуму.

Это очень показательная ситуация. Фактически, это скрытая аннексия ОРДЛО. Формально, эти территории не включают в состав России. Это и не нужно, чтобы не вызвать разрушение Минских соглашений" и чтобы не иметь новых конфликтов с Западом, а де-факто это делается. Это спектакль, который ничего общего с демократией не имеет,

– добавляет эксперт.

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Владимир Фесенко говорит, что Россия таким образом легитимизирует свое участие в этом конфликте. Украина должна воспользоваться этим и постоянно об этом напоминать, что это фактически признание самой Россией себя как непосредственную сторону конфликта.

Те, кто участвует в выборах в Госдуму, преимущественно баллотируются от тех политических сил, которые имеют шансы пройти. Да и точно пройдут, например, Бородай идет от "Единой России". Фактически там будет присутствовать "сурковская команда". Они с высокой вероятностью будут депутатами Госдумы, а значит там будут звучать темы ОРДЛО,

– говорит аналитик.

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По словам Фесенко, предоставление статуса депутата Госдумы для боевиков, которые воевали на Донбассе, будет означать, что их будут использовать в различных пропагандистских кампаниях и провокациях по ОРДЛО.

Подобная ситуация с Прилепиным, который идет от "Справедливой России", как их еще называют "эсерами" в российской политике. Они создали блок, а сам Прилепин имеет собственное воинственно шовинистическое движение. И он, по слухам, претендует на большее. Много слухов есть, если он станет депутатом Госдумы, то потом захочет баллотироваться в президенты, у него есть политические амбиции,

– добавляет Фесенко.

Таким образом, говорит эксперт, он будет продвигать "донбасскую повестку" на высшем политическом уровне. Фактически через этих людей тему войны с Украиной сохраняют в политической повестке дня в России.

Угрозы для Украины

Владимир Фесенко говорит, что давно существует популярная теория, что каждые выборы в России опасны для Украины военными провокациями. Однако, говорит эксперт, существует больше рисков от военных учений, которые проходят около украинских границ. В частности, в сентябре такие военные учения будут проводиться на территории Беларуси и на Юге России в Южном военном округе.

Там регулярно проводят крупные военные учения. После которых, кстати, в 2014 году произошел захват Крыма. Это несет опасность, а выборы в Госдуму не являются фактором, где надо использовать войну для результата,

– добавляет Фесенко.

23 февраля 2014 года система управления Южного военного округа ВС РФ и группировки в Крыму были переведены в полную боевую готовность. Подразделения, привлекаемые для усиления Черноморского флота, уже вышли из пунктов постоянной дислокации и начали переход в Крым.

По словам аналитика, опасность заключается в том, что снова в России вспомнили об этом конфликте политически, а людей, которые причастны к этой войне проводят в Госдуму и поднимают их статус. По словам Фесенко, это означает, что этот конфликт надолго, Россия не хочет ни о чем договариваться. А Кремль не будет идти на компромиссы в рамках Минских переговоров в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате.

Паспортизация и тупик

Владимир Фесенко говорит, что раздача российских паспортов в ОРДЛО означает, что России не нужна реинтеграция этого региона в состав Украины. Или Кремль будет настаивать на ультиматуме, чтобы этот регион, который официально будет населен сотнями тысяч граждан России, был частью Украины. Тем самым можно будет влиять на украинскую ситуацию.

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Украина на это соглашаться не будет. Вся эта история с паспортами в ОРДЛО фактически заводит мирный процесс по Донбассу в тупик. На мой взгляд, это главная проблема. Политика России по Донбассу, судя по выборам в Госдуму, становится агрессивнее и ни о каких компромиссах, к сожалению не идет речь,

– добавляет Фесенко.

Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский считает, что реальных людей, воевавших на Донбассе, не заводят в списки партий. Например, тех, кто проходит по делу сбития Boeing 777 над Донбассом – лидер боевиков на востоке Украины Игорь Гиркин, позывной "Стрелков", российский генерал Сергей Дубинский – "Хмурый", Российской Федерации полковник Олег Пулатов, позывной "Гюрза" и украинец, который воевал за "ДНР" Леонид Харченко

Это реальные люди, которые воевали, но их никто почему-то не заводит в списки партии. По моему мнению, когда имеешь дело с Россией, надо понимать такую вещь, что реальных бойцов, спецназовцев и командиров засвечивать и легализовать в официальной политике Россия не видит оснований, по крайней мере сейчас,

– говорит эксперт.

По его словам, это имеет простое объяснение, ведь Кремль не хочет официально признавать, что является стороной конфликта и что РФ "не воюет на Донбассе". Аналитик говорит, что есть определенные публичные лица, которым Российская Федерация назначила "быть головами, выдумщиками, сказочниками, которые что-то там рассказывают, рассказывают о гражданской войне, что на Донбассе воюют шахтеры, крестьяне, обычные граждане с украинскими "карателями".

Этих спикеров, такого как Прилепин, а не настоящих бойцов, выдвигают с одной лишь целью – привлечения голосов до определенных партий, демонстрация в публичном пространстве того, что курс, который взяла Россия в 2014 году не будет меняться,

– добавляет Эксперт.

Нарратив, что Россия окружена врагами, что Запад воюет с Россией в Украине и на территории Донбасса, Кремль продвигает и во время избирательной кампании, распространяя это через телеканалы. Таким образом, говорит эксперт, Москва хочет мобилизовать граждан, чтобы они пришли и проголосовали для того, чтобы создать картинку, что в России проходят выборы.

Потому что весь фокус выборов в РФ на том, что сколько бы не пришло людей на участке – результаты будут такие, как надо власти, но власти надо просто снять этих людей для телеканалов и создать видимость, что в России проходят выборы,

– объясняет аналитик.

"Существует лишь доктрина Путина"

Бурковский говорит, что демократические выборы в Российской Федерации не проходят. Ведь там нет свободного соревнования между политическими силами. Кроме того, нет политических сил, исповедующих различные доктрины.

Существует лишь доктрина Путина. Результаты выборов фальсифицируются системно. Единственным центром принятия решений является Кремль. С точки зрения Украины в сентябре ничего не изменится,

– говорит аналитик.

Петр Бурковский считает, что не стоит наделять субъектностью людей, которые не являются субъектными. Будут ли эти люди в Госдуме или нет, ни на что не влияет, потому что Госдума в российской системе не является субъектом принятия решений, добавляет аналитик.

Это все делалось Генштабом российской армии и ФСБ, и это исходило из Кремля. Эта дискуссия как такового веса нет, потому что нет события. Есть выборы в Украине, в Польше, в США. Выборов нет ни в Китае, ни в России, ни в Туркменистане. Нет нужды уделять этому внимания вообще,

​– отмечает Эксперт.