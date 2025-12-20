Зеленський розповів, як відбуватимуться перемовини в Маямі

19 грудня Рустем Умєров провів зустріч з американцями в Маямі. Та буде продовження, про що заявив Зеленський.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського та Луїша Монтенегру.

Як відбуватимуться переговори в Маямі?

Зеленський підтвердив, що Умєров говорив з представниками США, деталі в президента будуть пізніше. Американці також окремо зустрінуться з росіянами.

Важливо, що Америка запропонувала зустрітися у форматі США – Україна – Росія. Про європейців не йшлося, але Зеленський зауважив, що було би логічно долучити і ЄС.

Проте ця зустріч залежить від результатів зустрічі США – Україна, того, чи буде там позитив. Умєров і Гнатов триматимуть президента в курсі справи, зокрема, і того, як реагують США на зустрічі з росіянами.

Наша команда зі мною зв'яжеться, у нас була така домовленість, розкаже мені результат першого блоку діалогу, і ми потім зрозуміємо, що робити з продовженням,

– пояснив Зеленський.

Хто братиме участь у переговорах у США?

Відомо, що з боку Росії до Америки вирушив Кирило Дмитрієв. З українськими представниками він не зустрінеться, але бачитиметься з Віткоффом і Кушнером. Подейкують навіть, що буде сам Трамп.