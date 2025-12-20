Зеленський розповів, як відбуватимуться перемовини в Маямі
- Зеленський підтвердив, що 19 грудня відбулись переговори Умєрова з представниками США в Маямі, деталі будуть пізніше.
- Америка запропонувала зустріч у форматі США – Україна – Росія, але участь ЄС не обговорювалась.
19 грудня Рустем Умєров провів зустріч з американцями в Маямі. Та буде продовження, про що заявив Зеленський.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського та Луїша Монтенегру.
Як відбуватимуться переговори в Маямі?
Зеленський підтвердив, що Умєров говорив з представниками США, деталі в президента будуть пізніше. Американці також окремо зустрінуться з росіянами.
Важливо, що Америка запропонувала зустрітися у форматі США – Україна – Росія. Про європейців не йшлося, але Зеленський зауважив, що було би логічно долучити і ЄС.
Проте ця зустріч залежить від результатів зустрічі США – Україна, того, чи буде там позитив. Умєров і Гнатов триматимуть президента в курсі справи, зокрема, і того, як реагують США на зустрічі з росіянами.
Наша команда зі мною зв'яжеться, у нас була така домовленість, розкаже мені результат першого блоку діалогу, і ми потім зрозуміємо, що робити з продовженням,
– пояснив Зеленський.
Цікаво! Прем'єр Португалії Луїш Монтенегру уперше приїхав у Київ. 20 грудня сторони встановили партнерство для виробництва морських дронів.
Хто братиме участь у переговорах у США?
Відомо, що з боку Росії до Америки вирушив Кирило Дмитрієв. З українськими представниками він не зустрінеться, але бачитиметься з Віткоффом і Кушнером. Подейкують навіть, що буде сам Трамп.