Їй потрібні успіхи України: про яку "нову ситуацію" у 2025 році говорить Туреччина

Міністр закордонних справ Туреччини не виключає появу "нової ситуації" у 2025 році на фронті в Україні. Основною причиною Хакан Фідан називає виснаження обох сторін у війні.

У розмові з 24 Каналом головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус оцінив, чи може виснаження призвести до мирних переговорів між Росією та Україною.

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Чи може виснаження обох сторін призвести до завершення війни

Попри всі заяви Туреччини про виснаження Росії та України, це не означає завершення повномасштабної війни. Тому що там, де здається, що завершуються ресурси, знаходяться союзники з обох сторін. Наприклад, Північна Корея надає своїх військових Росії, чим сприяє ескалації.

Україна має проблеми з людьми й озброєнням, але це не означає, що наші партнери від нас відвертаються. Підтримка залишається. Ба більше, я не думаю, що вона сильно скоротиться. Елементарно, тому що кожна країна прораховує ризики для себе й Туреччина не виняток,

– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

В Анкари також є свої інтереси, адже зараз Україна виграє Чорне море й для Туреччини. Оскільки історично дві основні сили в Чорному морі – Росія та Туреччина. Тому Анкара навряд чи хотітиме виснаження України, а навпаки, щоб Сили оборони й надалі звільняли Чорне море.

Чому Туреччина хоче провести переговори

З перших днів повномасштабної війни Туреччина позиціонує себе як країна, яка хоче прийняти у себе мирні переговори. До речі, на початку повномасштабного вторгнення було кілька спроб домовитися й завершити війну.

Спочатку переговори були в Білорусі, коли повністю домінувала Росія, але потім Україні вдалось перенести їх до Стамбула, який був більш нейтральний. Адже Білорусь надала свою територію Росії для нападу на Україну.

Після цього Туреччина стабільно прагне відігравати роль країни, яка хоче вести у себе перемовини й закрити питання війни Росії проти України. Наприклад, на саміті БРІКС, який відбувся 22 – 24 жовтня, турецький президент Реджеп Ердоган казав про те, що необхідно повернутись до Чорноморської зернової ініціативи. При тому, що вона не працює з липня 2023 року й Україна вже змогла налагодити експорт зерна та інших товарів,

– мовив Ус.

За його словами, для Туреччини це іміджевий проєкт, тому вона прагне відновлення Чорноморської зернової ініціативи, бо альтернативні коридори проходять поза турецькою територією і Реджеп Ердоган не може казати, що завдяки Анкарі все це стало можливим.