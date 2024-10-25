Заборона існує лише для країни-агресорки. Економіст Максим Блант пояснив 24 Каналу, що Туреччина може обхідними шляхами, зокрема через Азербайджан, надавати необхідні товари.

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Використовуватимуть схему КНДР та Китаю

Як зазначив Блант, постачання товарів військового призначення продовжиться через Азербайджан, який поки не заборонив експорт до Росії.

Тобто Туреччина діятиме, як Китай, який офіційно начебто нічого кримінального не постачає у країну-терористку. Для цього існує Киргизстан, Північна Корея та інші держави.

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Через КНДР можна передавати все що завгодно. Оскільки країна для Китаю як Білорусь для Росії, тобто повністю підконтрольний режим, який виконує усі накази.

Скажуть, щоб людей постачали, виконають. Скажуть, що мікросхеми завозити, і це також зроблять. Менш нерівноправні відносини в Туреччини та Азербайджану. Ось вам і канал,

– зауважив економіст.

Поки немає повної ізоляції Росії, заборона експорту низки військових товарів навряд серйозно вплине на росіян. Це не означає, що російському ВПК легко живеться. Їм постійно доводиться витрачати більше грошей та шукати нові шляхи постачання.

Цікаво! Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко вважає, що президент Туреччини Ердоган відвідав саміт БРІКС у Росії, прагнучи посилити вплив своєї держави у світі.