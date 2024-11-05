Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що таке зіткнення можна розглядати як офіційний початок участі Північної Кореї у війні проти України, передає 24 Канал з посиланням на KBS.

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Яким було перше боєзіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР

За словами Рустема Умєрова, північнокорейські війська були замасковані під бурятів і змішані з російськими окупантами. Саме тому точну кількість жертв і полонених необхідно перевірити, перш ніж називати їх точну кількість. Перше зіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР було "немасштабним".

Ми фіксуємо контакти з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що за кілька тижнів буде більша кількість зіткнень, і ми аналізуватимемо і розглядатимемо їх відповідним чином,

– каже міністр.

Умєров зазначив, що на фронті завдовжки півтори тисячі кілометрів будуть діяти 5 північнокорейських батальйонів, кожен з яких налічує близько 3 тисяч солдатів. Внаслідок цього кількість північнокорейських військових у Курській області може зрости до 15 тисяч.

Міністр оборони України також додав, що тривалість російських навчань солдатів КНДР скоротили з місця часу до тижня чи навіть кількох днів. Таке рішення прийняли для того, щоб залучити північнокорейців до бойових дій.

Перші бойові зіткнення між українськими та північнокорейськими військовими відбулися на Курщині. Росія озброїла солдатів КНДР, але експерти сумніваються в їх боєздатності через відсутність бойового досвіду.