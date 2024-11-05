Росія навчає як військових, так і офіцерів з КНДР, пише 24 Канал з посиланням на главу Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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Що кажуть в Центрі протидії дезінформації про війська КНДР в Росії

Росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни. Будуть застосовувати в бою. КНДРівці у російській військовій формі, в російських підрозділах на Курщині. Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів",

– пояснив Коваленко.

За його словами, Кремль планує направити у Північну Корею інструкторів безпілотників, щоб ті тренували військових безпосередньо в КНДР.

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Варто зауважити, що розвідка Південної Кореї розповіла, що угода між Росією та Північною Кореєю передбачає, що за вступ у війну проти України окупанти платять північнокорейським військовим по 2 тисячі доларів.

Також Росія запропонувала 600 – 700 тисяч тонн рису, що потрібно КНДР, щоб покрити більш ніж половину того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту. Також Москва обіцяла передові космічні технології та купує в КНДР зброю на мільярди доларів.

Своєю чергою Північна Корея кинула в Росію генерала, що близький до Кім Чин Ина.