Министр обороны Украины Рустем Умеров считает, что такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины, передает 24 Канал со ссылкой на KBS.

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Каким было первое боестолкновение между ВСУ и солдатами КНДР

По словам Рустема Умерова, северокорейские войска были замаскированы под бурятов и смешаны с российскими оккупантами. Именно поэтому точное количество жертв и пленных необходимо проверить, прежде чем называть их точное количество. Первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР было "немасштабным".

Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что за несколько недель будет большее количество столкновений, и мы будем анализировать и рассматривать их соответствующим образом,

– говорит министр.

Умеров отметил, что на фронте длиной полторы тысячи километров будут действовать 5 северокорейских батальонов, каждый из которых насчитывает около 3 тысяч солдат. В результате количество северокорейских военных в Курской области может вырасти до 15 тысяч.

Министр обороны Украины также добавил, что продолжительность российских учений солдат КНДР сократили с месяца времени до недели или даже нескольких дней. Такое решение приняли для того, чтобы привлечь северокорейцев к боевым действиям.

Первые боевые столкновения между украинскими и северокорейскими военными произошли в Курской области. Россия вооружила солдат КНДР, но эксперты сомневаются в их боеспособности из-за отсутствия боевого опыта.