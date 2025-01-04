План Трампа не спрацює: депутат Бундестагу назвав два сценарії розвитку подій в Україні

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах однією з ключових тем обговорень стало можливе припинення вогню між Україною та Росією. Проте, як зазначає депутат Бундестагу Міхаель Рот, такі дискусії далекі від реального стану речей.

На думку Рота, досягнення мирної угоди наразі є малоймовірним через неготовність Кремля до серйозних переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

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Які є сценарії мирних перемовин

Як зазначає Міхаель Рот, невизначеними залишаються питання щодо механізмів забезпечення та тривалої стабілізації потенційного припинення вогню.

Рот підкреслює, що без дієвих гарантій безпеки Україна ризикує зіткнутися з новою хвилею російської агресії, оскільки Москва може використати перемир’я для нарощування військового потенціалу.

Відмова України від інтеграції до НАТО задовольнить Путіна, зазначає депутат. Але мета російського президента – це підкорення України, тому невтручання НАТО для нього є вирішальною необхідністю.

Путін ніколи не був зацікавлений у НАТО в першу чергу. Тим паче що ні президент США Джо Байден, ні канцлер Німеччини Олаф Шольц ніколи всерйоз не розглядали можливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому... Метою Путіна є поневолення України та знищення українського народу – чи то військова окупація, чи то проросійський режим у Києві,

– підкреслює він.

Попри великі втрати, Росія, ймовірно, зможе підтримувати нинішню інтенсивність війни довше, ніж Україна. Тому Кремль продовжуватиме воєнний тиск, поки є віра у можливість досягти своїх цілей на полі бою.

Рот пропонує готуватися до двох основних варіантів розвитку подій:

Відмова Путіна від переговорів – у цьому випадку можливе суттєве збільшення допомоги Україні з боку США, про що говорив Келлогг. Проте це доволі сумнівно з огляду на позицію Трампа та його адміністрації, орієнтованої на Китай. Затягування переговорів Кремлем – на тлі цього Україна може стикнутися з підвищеним тиском на фронті. У такій ситуації Європа та Німеччина мають посилити свої зусилля, щоб запобігти поразці України.

Як повідомляє BILD, у німецькому уряді розглядають варіант, що Путін завершить війну найближчим часом. Цьому можуть сприяти економічні труднощі Росії та підготовка Кремля до парламентських виборів 2026 року.