После победы Дональда Трампа на президентских выборах одной из ключевых тем обсуждений стало возможное прекращение огня между Украиной и Россией. Однако, как отмечает депутат Бундестага Михаэль Рот, такие дискуссии далеки от реального положения вещей.

По мнению Рота, достижение мирного соглашения пока маловероятно из-за неготовности Кремля к серьезным переговорам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Какие есть сценарии мирных переговоров

Как отмечает Михаэль Рот, неопределенными остаются вопросы относительно механизмов обеспечения и длительной стабилизации потенциального прекращения огня.

Рот подчеркивает, что без действенных гарантий безопасности Украина рискует столкнуться с новой волной российской агрессии, поскольку Москва может использовать перемирие для наращивания военного потенциала.

Отказ Украины от интеграции в НАТО удовлетворит Путина, отмечает депутат. Но цель российского президента – это покорение Украины, поэтому невмешательство НАТО для него является решающей необходимостью.

Путин никогда не был заинтересован в НАТО в первую очередь. Тем более что ни президент США Джо Байден, ни канцлер Германии Олаф Шольц никогда всерьез не рассматривали возможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем... Целью Путина является порабощение Украины и уничтожение украинского народа – будь то военная оккупация или пророссийский режим в Киеве,

– подчеркивает он.

Несмотря на большие потери, Россия, вероятно, сможет поддерживать нынешнюю интенсивность войны дольше, чем Украина. Поэтому Кремль будет продолжать военное давление, пока есть вера в возможность достичь своих целей на поле боя.

Рот предлагает готовиться к двум основным вариантам развития событий:

Отказ Путина от переговоров – в этом случае возможно существенное увеличение помощи Украине со стороны США, о чем говорил Келлогг. Однако это довольно сомнительно, учитывая позицию Трампа и его администрации, ориентированную на Китай. Затягивание переговоров Кремлем – на фоне этого Украина может столкнуться с повышенным давлением на фронте. В такой ситуации Европа и Германия должны усилить свои усилия, чтобы предотвратить поражение Украины.

Как сообщает BILD, в немецком правительстве рассматривают вариант, что Путин завершит войну в ближайшее время. Этому могут способствовать экономические трудности России и подготовка Кремля к парламентским выборам 2026 года.