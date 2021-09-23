Між примусом та обов'язковою вакцинацією є різниця, – юристка про рішення МОЗ

В Україні мають намір ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19 освітян та чиновників. Водночас з юридичного боку казати про так звані примусові щеплення – недоречно.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла юристка та адвокатка Тетяна Козаченко. Будь-які обмеження можуть мати законну мету.

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Козаченко: Примушувати вакцинуватись не можуть

"У цьому випадку казати про примус недоречно. Треба відрізняти примус від обов'язкової вакцинації", – сказала Тетяна Козаченко.

Адвокатка пояснила, що насильно, поза волею, будь-яка особа не може бути вакцинована. Ніхто не може насильно бути примушений до таких дій.

Обов'язкова вакцинація означає, що мета держави щодо забезпечення населення і його безпеки від інфекційних хвороб може мати відповідні заходи, які визнаються як Верховним Судом України, так і Європейським судом з прав людини. Тетяна Козаченко Юристка, адвокатка

Не хочеш вакцинуватися – не маєш права представляти державу

Наприклад, якщо особа перебуває на державній посаді, має доступ до необмеженої кількості людей – держава має можливість встановити відповідні вимоги. Якщо особа обіймає таку посаду – має обов'язково бути вакцинована, пояснила Козаченко.

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Якщо ти не хочеш вакцинуватися, то не маєш право представляти державу. Наскільки таке рішення законне – це питання може бути спірне. Бо будь-яке рішення держави не повинно бути свавільним,

– акцентувала юристка.

Адвокатка зазначила, якщо наразі держава захоче ввести обов'язкову вакцинацію до осіб, які обіймають державні посади чи здійснюють державні сервіси, це означає, що таке рішення приймається не просто так.

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"Вивчається ситуація, є конкретні підстави, ризики епідеміологічної ситуації. Для уникнення відповідних наслідків вводяться такі дії. Тобто це рішення повинно бути обгрунтованим і може бути перевіреним у судовому порядку", – пояснила Тетяна Козаченко.

Обов'язкова вакцинація освітян та чиновників: коротко