Таких конфліктів у регіоні багато: що відбувається між талібами й Іраном

У суботу, 27 травня, сталася збройна сутичка на кордоні Афганістану й Ірану. Внаслідок цього загинули військові з обох сторін – двоє іранських силовиків та прикордонник Талібану. Причиною цьому став конфлікт через водні ресурси. І подібних у Центральній Азії мільйон.

Про це 24 Каналу відзначив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пояснив основну суть інциденту.

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Причин для війни немає

Конфлікти в Центральній Азії пов'язані з проблемами річкового стоку, відзначив Шейтельман. Якщо в однієї країни витік річки, в іншої – гирло, посередині є дамба, то її можна закривати чи відкривати і переходить ця функція з рук в руки.

"Такі війни були між Киргизстаном і Таджикистаном, між Киргизстаном і Узбекистаном, там загинуло багато людей. Утім, тривають вони недовго, лише коли сезон. Що стосується ситуації з Іраном і Талібаном, я не вірю у велику війну – у них немає причин для неї", – додав політтехнолог.

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Росія може підтримати

Якщо теоретично припустити, що представники Ірану та Талібану зійдуться у протистоянні, питання кого з них підтримає Росія. Адже наразі саме Іран постачає країні-агресорці дрони, які вона запускає для атаки України.

Росія буде на боці і тих, і тих, як завжди. Вона зацікавлена так, як мала свій інтерес у війні між Вірменією та Азербайджаном. Вона вважала і тих й інших своїми союзниками, просто Азербайджан в якийсь момент це зрозумів, перейшов на бік Туреччини і йому вдалося швидко перемогти. Тепер вже Вірменія переходить на бік Заходу,

– додав Михайло Шейтельман.

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