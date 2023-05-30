Таких конфликтов в регионе много: что происходит между талибами и Ираном
В субботу, 27 мая, произошло вооруженное столкновение на границе Афганистана и Ирана. В результате погибли военные с обеих сторон – двое иранских силовиков и пограничник Талибана. Причиной тому стал конфликт из-за водных ресурсов. И схожих в Центральной Азии миллион.
Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он объяснил основную суть инцидента.
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Причин для войны нет
Конфликты в Центральной Азии связаны с проблемами речного стока, отметил Шейтельман. Если у одной страны выток реки, в другой – устье, посередине есть дамба, то ее можно закрывать или открывать и переходит эта функция из рук в руки.
"Такие войны были между Кыргызстаном и Таджикистаном, между Кыргызстаном и Узбекистаном, там погибло много людей. Впрочем, длятся они недолго, только когда сезон. Что касается ситуации с Ираном и Талибаном, я не верю в великую войну – у них нет причин для нее", – добавил политтехнолог.
Михаил Шейтельман о конфликте между Ираном и Талибаном: смотреть видео
Россия может поддержать
Если теоретически предположить, что представители Ирана и Талибана сойдутся в противостоянии, вопрос, кого из них поддержит Россия. Ведь именно Иран поставляет стране-агрессору дроны, которые она запускает для атаки Украины.
Россия будет на стороне и тех и тех, как всегда. Она заинтересована в том, как имела свой интерес в войне между Арменией и Азербайджаном. Она считала и тех и других своими союзниками, просто Азербайджан в какой-то момент понял это, перешел на сторону Турции и ему удалось быстро победить. Теперь уже Армения переходит на сторону Запада,
– добавил Михаил Шейтельман.
Конфликт на границе Афганистана и Ирана: основные новости
- Основным источником напряжения стал поток воды из реки Гильменд из Афганистана, которая берет начало в горах Гиндукуш и проходит более чем на 1 000 километров через всю страну. Посредине дамба и распределением воды на две страны занимается преимущественно Кабул (Афганистан). В этом году уровень воды упал и начались разногласия относительно равномерных долей ресурсов: Афганистан не позволяет Ирану брать столько, сколько обычно.
- В субботу произошла массированная стрельба. Были использованы и минометы, и артиллерия. Иран обвинил талибов в начале конфликта, а представители Афганистана – Иран. Местные СМИ, со ссылкой на должностных лиц, писали о значительных разрушениях. Это уже третье столкновение, которое происходит на границе.
- 29 мая пограничники обеих стран договорились о временном перемирии, чтобы расследовать инцидент.