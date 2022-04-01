Міжнародний імідж України та залучення експосла США: Єрмак ґрунтовно підбив підсумки дня

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зробив публікацію із підсумками 36 шостої доби війни України проти агресії Росії. Він розповів про найважливіші події, які були.

У публікації за 31 березня Єрмак розповів про інтерв'ю одразу кільком іноземним ЗМІ. Згадав також про покращення міжнародного іміджу нашої Держави, найболючішу точку фронту й те, до чого Україна залучила експосла США в Росії.

Раніше Єрмак обговорив безпекові гарантії з радником з нацбезпеки Байдена

З якими журналістами він говорив

Єрмак написав, що в цей день мав відверту розмову з трьома журналістами. Всі вони були представниками провідних міжнародних видань із різних країн:

Джошуа Яффа з американського The New Yorker;

Паулем Ронцхаймером з німецького Bild;

Ремі Орданом із французького Le Monde.

Він додав, що говорив із обережним оптимізмом. Це стало можливим завдяки вдалим діям ЗСУ та розумінню, що ми рухаємося до перемоги.



Голова Офісу Президента і міжнародні журналісти / Фото з телеграму Андрія Єрмака

Яка ситуація в Маріуполі

Досі триває вкрай жорстка блокада міста. Попри те, що там гинуть люди, їх намагаються буквально "виштовхати" у вплив Кремля.

Створюють ситуацію, мовляв, якщо хочете вижити - йдіть у Росію,

– сказав Єрмак.

Він додав, що окупанти готові на все. Мовляв, щоб взяти місто під контроль, вони хочуть повністю його знищити.

Яка ситуація під Києвом

Наразі влада бачить значні зміни позицій біля столиці. Росіяни під тиском ЗСУ почали потроху відступати. Проте Єрмак зауважив, що вірить лише в один сценарій – вони мають повністю забратися з України.

Більші санкції та імідж України

За словами голови Офісу Президента, наша Держава вже довела всім, що ми серйозний гравець, з яким доведеться рахуватися.

Нас не дуже чітко чули перед війною. Якби були введені жорсткі санкції проти Росії тоді, можна було вплинути на події та хід історії,

– сказав Єрмак.

Щодо санкцій, то наша влада звернулася за консультацією до експосла США в Росії Майкла Макфола. Він допомагає аналізувати кожне з накладених обмежень, щоб побачити принцип роботи й де їх можна обійти.

Як проходять переговори з агресором

Росія починала перемовини мовою ультиматумів. Проте вже вдалося вивести її представників на складний, але все ж діалог.

Єрмак наголосив, що поки при владі Володимир Зеленський, Україна не віддасть жодного сантиметра нашої території.

Нам необхідні гарантії безпеки

Політик згадав, що в Конституції України є фіксація бажання вступити в НАТО. Проте це не реальний захист від війни, якого потребує наша країна.

Ми переконані, що наша армія вище за рівнем, ніж деякі армії НАТО, і можливо завтра НАТО скаже : "Заходьте в НАТО", але якщо це не станеться - то ми маємо побудувати робочу систему безпеки,

– підкреслив Єрмак.

Він додав, що нам потрібна система безпеки 24/7, коли в разі агресії проти України ми можемо одразу отримати повну підтримку: військової, фінансову, дипломатичну, гуманітарну.

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