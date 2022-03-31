Єрмак та Салліван обговорили протидію російській агресії. Крім того, серед тем розмови також була оборонна підтримка від США.

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Говорили і про перемовини з Росією

Андрій Єрмак зазначив, що під час розмови з Джейком Салліваном окремо приділили увагу переговорам з Росією. Голова Офісу Президента наголосив, що пріоритетом для України є досягнення миру. Зокрема говорили про гарантії безпеки для нашої держави.

Провів розмову з Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з протидією агресії з боку Росії, подальшу оборонну підтримку від США. Окрема увага – переговорному процесу. Пріоритет України – досягнення миру. Ключовий аспект - безпекові гарантії для нашої держави,

– повідомив Єрмак.

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