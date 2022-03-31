Ермак и Салливан обсудили противодействие российской агрессии. Кроме того, среди тем разговора также была оборонная поддержка от США.

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Говорили и о переговорах с Россией

Андрей Ермак отметил, что во время разговора с Джейком Салливаном отдельно уделили внимание переговорам с Россией. Глава Офиса Президента подчеркнул, что приоритетом для Украины является достижение мира. В частности говорили о гарантиях безопасности для нашего государства.

Провел разговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с противодействием агрессии со стороны России, дальнейшую оборонную поддержку от США. Отдельное внимание – переговорному процессу. Приоритет Украины – достижение мира. Ключевой аспект – гарантии безопасности для нашего государства,

– сообщил Ермак.

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