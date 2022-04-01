Международный имидж Украины и привлечение экс-посла США: Ермак основательно подвел итоги дня

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сделал публикацию с итогами 36 шестых суток войны Украины против агрессии России. Он рассказал о самых важных событиях.

В публикации за 31 марта Ермак рассказал об интервью сразу нескольким иностранным СМИ. Вспомнил также об улучшении международного имиджа нашего Государства, самой болезненной точке фронта и о том, к чему Украина привлекла экс-посла США в России.

Ранее Ермак обсудил гарантии безопасности с советником по нацбезопасности Байдена

С какими журналистами он говорил

Ермак написал, что в этот день имел откровенный разговор с тремя журналистами. Все они были представителями ведущих международных изданий из разных стран:

Джошуа Яффой из американского The New Yorker;

Паулем Ронцхаймером из немецкого Bild;

Реми Орданом из французского Le Monde.

Он добавил, что говорил с осторожным оптимизмом. Это стало возможно благодаря удачным действиям ВСУ и пониманию того, что мы движемся к победе.



Глава Офиса Президента и международные журналисты / Фото из телеграма Андрея Ермака

Какая ситуация в Мариуполе

До сих пор идет жесткая блокада города. Несмотря на то, что там погибают люди, их пытаются буквально "вытолкать" под влияние Кремля.

Создают ситуацию, мол, если хотите выжить – идите в Россию,

– сказал Ермак.

Он добавил, что оккупанты готовы на все. Чтобы взять город под контроль, они хотят полностью его уничтожить.

Какая ситуация под Киевом

Власти видят значительные изменения позиций возле столицы. Россияне под давлением ВСУ начали постепенно отступать. Однако Ермак отметил, что верит только в один сценарий – они должны полностью убраться из Украины.

Большие санкции и имидж Украины

По словам главы Офиса Президента, наше Государство уже доказало всем, что мы серьезный игрок, с которым придется считаться.

Нас не очень ясно слышали перед войной. Если бы были введены жесткие санкции против России тогда, можно было бы повлиять на события и ход истории,

– сказал Ермак.

Что касается санкций, то наши власти обратились за консультацией к экс-послу США в России Майклу Макфолу. Он помогает анализировать каждое из наложенных ограничений, чтобы увидеть принцип работы и где эти санкции можно обойти.

Как проходят переговоры с агрессором

Россия начинала переговоры на языке ультиматумов. Однако уже удалось вывести ее представителей на сложный, но все же диалог.

Ермак подчеркнул, что пока у власти Владимир Зеленский, Украина не отдаст ни одного сантиметра нашей территории.

Нам необходимы гарантии безопасности

Политик упомянул, что в Конституции Украины есть фиксация желания вступить в НАТО. Однако это не реальная защита от войны, в которой нуждается наша страна.

Мы убеждены, что наша армия выше уровня, чем некоторые армии НАТО, и возможно завтра НАТО скажет: "Входите в НАТО", но если это не произойдет – то мы должны построить рабочую систему безопасности,

– подчеркнул Ермак.

Он добавил, что нам нужна система безопасности 24/7, когда в случае агрессии против Украины мы можем получить полную поддержку: военную, финансовую, дипломатическую, гуманитарную.

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