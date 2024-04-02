Чи потрібно проходити ВЛК тим, хто непридатний до служби: правила з 1 квітня

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Однак є ті, хто має статус "не придатний", тож є також і певні нюанси.

Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні прийти в ТЦК для уточнення своїх даних, якщо отримали повістку. Що робити тим, у кого є статус "не придатний у воєнний час" розповідає 24 Канал.

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Що таке "білий" квиток

"Білий" квиток – це поняття родом із Радянського Союзу. Коли військовий квиток був червоного кольору, його видавали всім чоловікам, придатним до несення військової служби. Тим, хто на думку військово-лікарської комісії вважався непридатним, видавали квиток білого кольору. Юридично такого документа не існує, тому мовиться скоріше про статус, аніж про фізичний "папірець".

Існує розклад хвороб, відповідно до якого, є 4 статуси придатності до військової служби:

ті, хто не придатні у воєнний час і мирний, виключений з військового обліку;

ті, не придатні до військової служби в мирний час, не придатний або обмежено придатний у воєнний час;

ті, хто обмежено придатні у мирний час, придатний або обмежено придатний у воєнний час;

ті, хто придатні у мирний і воєнний час.

В Україні ці положення регулює Наказ № 402 про Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Відповідно до нього, чоловік, який отримав статус "не придатний у воєнний та мирний час" не повинен ставати на облік та залишається недоторканним для мобілізації.

Чи потрібно непридатним проходити ВЛК

Військово-лікарська комісія передбачає, що для лікування хвороби, через яку надано відповідний статус, потрібно від 6 місяців до року.

Після цього військовозобов'язаний має знову пройти ВЛК – або підтвердити свою непридатність до служби або вирушити до лав ЗСУ зі статусом "придатний".

Кому необхідно самостійно з'явитися до ТЦК у квітні