Чи потрібно проходити ВЛК тим, хто непридатний до служби: правила з 1 квітня
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Однак є ті, хто має статус "не придатний", тож є також і певні нюанси.
Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні прийти в ТЦК для уточнення своїх даних, якщо отримали повістку. Що робити тим, у кого є статус "не придатний у воєнний час" розповідає 24 Канал.
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Що таке "білий" квиток
"Білий" квиток – це поняття родом із Радянського Союзу. Коли військовий квиток був червоного кольору, його видавали всім чоловікам, придатним до несення військової служби. Тим, хто на думку військово-лікарської комісії вважався непридатним, видавали квиток білого кольору. Юридично такого документа не існує, тому мовиться скоріше про статус, аніж про фізичний "папірець".
Існує розклад хвороб, відповідно до якого, є 4 статуси придатності до військової служби:
- ті, хто не придатні у воєнний час і мирний, виключений з військового обліку;
- ті, не придатні до військової служби в мирний час, не придатний або обмежено придатний у воєнний час;
- ті, хто обмежено придатні у мирний час, придатний або обмежено придатний у воєнний час;
- ті, хто придатні у мирний і воєнний час.
В Україні ці положення регулює Наказ № 402 про Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Відповідно до нього, чоловік, який отримав статус "не придатний у воєнний та мирний час" не повинен ставати на облік та залишається недоторканним для мобілізації.
Чи потрібно непридатним проходити ВЛК
Військово-лікарська комісія передбачає, що для лікування хвороби, через яку надано відповідний статус, потрібно від 6 місяців до року.
Після цього військовозобов'язаний має знову пройти ВЛК – або підтвердити свою непридатність до служби або вирушити до лав ЗСУ зі статусом "придатний".
Кому необхідно самостійно з'явитися до ТЦК у квітні
- Відповідно до законодавства України, існують підстави, за яких чоловіки мають самостійно приходити до ТЦК без повістки. Це стосується не лише тих, хто хоче отримати дозвіл на зміну місця проживання в іншій адміністративній одиниці України.
- Самостійно прийти до ТЦК потрібно в наступних випадках: для зняття з військового обліку в разі виїзду за кордон на строк понад три місяці; у термін 7 днів для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання; в семиденний строк повідомляти про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
- А також для повідомлення про втрату військово-облікового документа; для звіряння особистих даних з обліковими даними ТЦК (не рідше одного разу на п’ять років); для щорічного подавання (до 1 жовтня) до ТЦК документів, які підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу. Це стосується військовозобов'язаних, призовників та резервістів.