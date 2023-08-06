Путін боїться "бабського вою": який вплив це має на росіян

Росія посилює заходи для контролю над військовозобов'язаними та підвищує призовний вік на 3 роки. Це може означати, що в Кремлі готуються до небажаного для себе сценарію примусового залучення до бойових дій нового особового складу.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, загальна мобілізація вдарить по іміджу Владіміра Путіна, тому її відтягуватимуть настільки довго, наскільки зможуть.

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Якою є стратегія Росії щодо мобілізації

Путін дійсно готується до загальної мобілізації. Що цікаво, люди з його оточення вважають своєю помилкою примусову мобілізацію восени 2022 року, яка мала негативний ефект для путінського режиму.

"Окрім того, що близько мільйона росіян після цього виїхало з країни, це викликало, перепрошую за вислів, "бабський вой". Мовляв, чому ви забрали наших чоловіків і чому ви не створили для них гарних умов, щоб убивати українців", – зазначає Гудков.

В цілому це справило негативний влив на суспільство. Осіння мобілізація не виявилась для Росії успішною, адже внаслідок неї до окупаційного війська потрапили погано мотивовані солдати, які не хотіли вчитися воювати, були схильні сваритися з командирами та тікати з поля бою.

Тому Росія вирішила повернутися до того, щоб замість примусової мобілізації мотивувати нових солдатів великими грошима.