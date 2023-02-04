Скільки ще військ може мобілізувати Росія та як їх використають

В Росії останнім часом відродився культ Сталіна. І це означає, що Владімір Путін рівняється на нього і намагається проводити сьогодні війну тими ж методами, що і Сталін. Але того мобілізаційного ресурсу, який був в Радянському Союзі у 1940-і роки, Путін не має.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що мобілізаційний ресурс сьогоднішньої Росії складає приблизно 100 тисяч людей на місяць. Про це він розповів 24 каналу.

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Росіяни можуть підвищувати свої мобілізаційні можливості

Він пояснив, чому саме на місяць: тому що російська армія втрачає в середньому приблизно 50 тисяч особового складу вбитими, пораненими та полоненими.

Є ще дезертири, які відмовляються воювати, але вони складають не дуже великий відсоток. Проте він є і його теж варто рахувати,

– зауважив він.

Військово-політичний оглядач припустив, якщо в Росії розпочнеться в репресивному форматі масштабна мобілізація, влада зможе мобілізовувати приблизно 100 тисяч людей на місяць. 50% від цієї кількості відразу піде на "компенсацію" втрат.

"Решта 50% мобілізованих підуть на гарантію того, що вони на наступний місяць, також зможуть "компенсувати" втрати. Тому влада буде або пробувати підвищувати свої мобілізаційні можливості, або росіянам взагалі немає на що розраховувати, якщо вони планують епічні бойові дії", – вважає Коваленко.

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У Росії немає ресурсу проводити масштабний наступ

За його словами, зараз окупанти намагаються на Донецькому плацдармі активізувати наступальні дії, використовуючи одразу величезний ресурс військових округів – центрального, південного, східного та західного.

Це підрозділи 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськово армії, 90-ї танкової дивізії, 58-ї загальновійськової та 8-ї армії. Але чи здатні вони зараз проводити такі масштабні операції? Ні.Тому що в них відсутня комплектація. А по деякім підрозділам навіть відсутня з особовим складом штатна комплектація,

– підкреслив він.

На його думку, Росія вже немає ресурсу, щоб проводити масштабні наступальні дії.

"Хоча хтось говорить: "так вони ж просуваються". Так, вони просуваються, але на початку війни у них були плани "взяти Київ з 3 дні", а зараз – "взяти Бахмут до березня". Від 160 ракетних ударів на добу по території України до 30 – 50 ракет через кожні 2 тижні. Ось це треба розуміти", – зазначив Олександр Коваленко.

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