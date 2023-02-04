Сколько еще войск может мобилизовать Россия и как их используют

В России в последнее время возродился культ Сталина. И это означает, что Владимир Путин равняется на него и пытается проводить сегодня войну теми же методами, что и Сталин. Но того мобилизационного ресурса, который был в Советском Союзе в 1940-е годы, у Путина нет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что мобилизационный ресурс сегодняшней России составляет около 100 тысяч человек в месяц. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Россияне могут повышать свои мобилизационные возможности

Он объяснил, почему именно на месяц: потому что российская армия теряет в среднем около 50 тысяч личного состава убитыми, ранеными и пленными.

Есть еще дезертиры, которые отказываются воевать, но они составляют не очень большой процент. Однако он есть и его тоже следует считать,

– заметил он.

Военно-политический обозреватель предположил, что если в России начнется в репрессивном формате масштабная мобилизация, власти смогут мобилизовывать примерно 100 тысяч человек в месяц. 50% от этого количества сразу уйдет на "компенсацию" потерь.

"Остальные 50% мобилизованных пойдут на гарантию того, что они на следующий месяц также смогут "компенсировать" потери. Поэтому власти будут либо пробовать повышать свои мобилизационные возможности, либо россиянам вообще не на что рассчитывать, если они планируют эпические боевые действия", – считает Коваленко.

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У России нет ресурса проводить масштабное наступление

По его словам, сейчас оккупанты пытаются на Донецком плацдарме активизировать наступательные действия, используя сразу огромный ресурс военных округов – центрального, южного, восточного и западного.

Это подразделения 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии, 90-й танковой дивизии, 58-й общевойсковой и 8-й армии. Но способны ли они сейчас проводить столь масштабные операции? Нет. Потому что у них отсутствует комплектация. А по некоторым подразделениям даже отсутствует с личным составом штатная комплектация,

– подчеркнул он.

По его мнению, Россия уже не имеет ресурса, чтобы проводить масштабные наступательные действия.

"Хотя кто-то говорит: "да они же продвигаются". Да, они продвигаются, но в начале войны у них были планы "взять Киев с 3 дня", а сейчас – "взять Бахмут до марта". От 160 ракетных ударов в сутки по территории Украины до 30-50 ракет через каждые 2 недели. Вот это надо понимать», – отметил Александр Коваленко.

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