В эфире военного телевидения Украины представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый оценил угрозы новых планов Кремля. В то же время, он отметил, что Путин уже не впервые устанавливает дедлайн для захвата украинских территорий.
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Какие у россиян возможности для наступления
Сергей Череватый отметил, что россияне любят даты, поэтому новое наступление к годовщине начала вторжения вполне возможно. Целью оккупантов может стать очередная попытка выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Однако относительно эффективности такого наступления, представитель Восточной группировки войск вспомнил, что лучшие подразделения десантных войск, пехоты и росгвардии были разбиты в начале российского вторжения. Однако у них есть мобилизационный ресурс. Однако удастся ли с помощью ресурсов достичь цели, которой не смогли достичь весной прошлого года – маловероятно.
Сергей Череватый подчеркнул, что не нужно учитывать приказ Путина, а обращать внимание на единство украинцев, отражение агрессии и поддержку ВСУ. Кроме того, наше государство поддерживает весь мир цивилизованный.
Я думаю, что наша сплоченность, профессионализм и упорство плюс качественная западная техника – это залог победы, а не желание врага приурочить к каким-то датам взятия наших земель или еще продолжение его мобилизации,
– подчеркнул Череватый.
Недооценивать противника не стоит
Военный аналитик полковник Петр Черник отметил, что вторжение началось собственно с признания квазиобразований и целью войны стал якобы выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Затем Кремль постоянно менял конечные даты захвата областей.
Учитывая нынешнюю ситуацию на Востоке, Черник выразил сомнение в том, что захват Донетчины и Луганщины россиянами возможен, однако подчеркнул, что недооценивать врага не стоит. Несмотря на уменьшение технологического ресурса, у россиян много мобилизационного ресурса и стрелкового оружия.
Тем не менее, союзники оказывают нам серьезную поддержку, ведь в последних пакетах помощи от партнеров есть около тысячи единиц бронетехники, а это, как замечает Черник – очень много, ведь за время Второй мировой СССР получил от союзников 12 тысяч единиц бронетехники. То есть, мир серьезно настроен на то, что Украина должна победить.