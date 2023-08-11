"Салдатіки" жаліються, але ніхто їх не почує: чи можна зараз в Росії врятуватись від фронту
Російські солдати, які воюють в Україні, звернулися до так званого "комітет солдатських матерів" з проханням про допомогу. Мобілізовані окупанти скаржаться на відсутність їжі, боєприпасів й базового військового вишколу.
Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що зараз в умовах путінського режиму в Росії не працюють ніякі елементи громадянського суспільства, тож безглуздо, що військові згадали про цей комітет. Він діяв у період Чеченських війн.
Зверніть увагу Безлад і корупція: як Росія стає біднішою через виплати військовим
"У диктатора Владіміра Путіна з матерями особливі відносини. Путін і мати – це тема окремого роману. У нього від самого початку не склалися відносини з цими жінками, у яких є діти", – мовив Яковенко.
Як військовослужбовцям у Росії уникнути війни: дивіться відео
Треба обирати в'язницю
На думку російського опозиційного журналіста, наразі існує три засоби боротьби за власне життя у росіян, які воюють в Україні.
Насамперед в обов'язковому порядку треба покинути територію України. Військовозобов'язаним у Росії ні в якому разі не можна іти й піддаватися мобілізації чи призову. Якщо таке все ж таки сталося й чоловік потрапив під призов потрібно за будь-яку ціну відмовлятися. Обираючи між в'язницею й фронтом, треба обов'язково обирати в'язницю.
Ув'язнення це краще, ніж фронт. Я знаю, що таке російська в'язниця – це дуже страшне місце, однак воно менш страшне, ніж фронт. Там не просто смерть, там ганебна смерть,
– зазначив Яковенко.
Останній рубіж оборони власного життя – українська програма "Хочу жити". Це найскладніший варіант, адже просто так здатися в полон складно. У цьому випадку ніякі "солдатські матері" не захистять.Важливо! "Хочу жити" – державний проєкт, який створений для військовослужбовців збройних сил Росії та Білорусь, для добровільного здавання у полон.
Як Росія відноситься до своїх солдатів
- Російське військове керівництво не приховує зневажливе ставлення до власних солдатів. У мережі з'явився відео, де на військовому аеродромі у Ростові-на-Дону посеред злітної смуги лежать десятки поранених окупантів. Їх мали б літаком транспортувати до Москви на лікування.
- Росія намагається приховати реальні втрати особового складу. Командування окупаційних військ Росії здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії.
- Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 10 серпня Росія у війні проти України вже втратила 252 200 військових. Важливо зазначити, що дані Генштабу не містять інформації про поранених окупантів.