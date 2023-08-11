"Салдатіки" жаліються, але ніхто їх не почує: чи можна зараз в Росії врятуватись від фронту

Російські солдати, які воюють в Україні, звернулися до так званого "комітет солдатських матерів" з проханням про допомогу. Мобілізовані окупанти скаржаться на відсутність їжі, боєприпасів й базового військового вишколу.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що зараз в умовах путінського режиму в Росії не працюють ніякі елементи громадянського суспільства, тож безглуздо, що військові згадали про цей комітет. Він діяв у період Чеченських війн.

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"У диктатора Владіміра Путіна з матерями особливі відносини. Путін і мати – це тема окремого роману. У нього від самого початку не склалися відносини з цими жінками, у яких є діти", – мовив Яковенко.

"Комітет солдатських матерів Росії" – правозахисна та благодійна громадська організація, яка об'єднує понад 300 організацій солдатських матерів. Займається просвітницькою діяльністю у сфері захисту прав призовників, військовослужбовців та їхніх батьків.

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Треба обирати в'язницю

На думку російського опозиційного журналіста, наразі існує три засоби боротьби за власне життя у росіян, які воюють в Україні.

Насамперед в обов'язковому порядку треба покинути територію України. Військовозобов'язаним у Росії ні в якому разі не можна іти й піддаватися мобілізації чи призову. Якщо таке все ж таки сталося й чоловік потрапив під призов потрібно за будь-яку ціну відмовлятися. Обираючи між в'язницею й фронтом, треба обов'язково обирати в'язницю.

Ув'язнення це краще, ніж фронт. Я знаю, що таке російська в'язниця – це дуже страшне місце, однак воно менш страшне, ніж фронт. Там не просто смерть, там ганебна смерть,

– зазначив Яковенко.

Останній рубіж оборони власного життя – українська програма "Хочу жити". Це найскладніший варіант, адже просто так здатися в полон складно. У цьому випадку ніякі "солдатські матері" не захистять.

Як Росія відноситься до своїх солдатів

Російське військове керівництво не приховує зневажливе ставлення до власних солдатів. У мережі з'явився відео, де на військовому аеродромі у Ростові-на-Дону посеред злітної смуги лежать десятки поранених окупантів. Їх мали б літаком транспортувати до Москви на лікування.

Росія намагається приховати реальні втрати особового складу. Командування окупаційних військ Росії здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 10 серпня Росія у війні проти України вже втратила 252 200 військових. Важливо зазначити, що дані Генштабу не містять інформації про поранених окупантів.

"Хочу жити" – державний проєкт, який створений для військовослужбовців збройних сил Росії та Білорусь, для добровільного здавання у полон.