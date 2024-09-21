Питання в мобілізації: чи здатні росіяни витіснути ЗСУ з Курщини

Очільник Кремля міг наказати російським військам витіснити ЗСУ з Курської області до середини жовтня 2024 року. І хоча 11 вересня ті почали контрнаступ, однак 18 вересня українські сили заявили, що зупинили його. Для досягнення результатів на полі бою росіянам не вистачає живої сили.

Навіть якщо в Росії оголосять мобілізацію вже сьогодні, підготовленими для ведення бойових дій бійці будуть не раніше нового року. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив російський опозиціонер, політичний діяч Володимир Мілов, зауваживши, що людям, які потрапляють на мобілізаційні пункти, перш ніж стануть боєздатними солдатами, знадобиться декілька місяців відповідної підготовки.

Дивіться також Якщо свій ресурс безмежний: навіщо Кремль вербує на фронт іноземців

Достатнього ресурсу для штурмів на всій лінії фронту в Росії нема

Мілов наголосив, що росіяни намагалися проводити контрнаступ в Курській області, але він провалився, їхній наступ попереднього місяця на Харківському напрямку – теж. Зараз російська армія зосередила максимально боєздатні сили на Покровському напрямку в Донецькій області.

"За моїми оцінками, там декілька десятків тисяч з'єднань, які реально готові штурмувати. Більше не видно, щоб в Росії ще був ресурс. Якби було більше сил, тоді б росіяни вели по широкому фронту помітні й результативні наступальні операції. Схоже на те, що боєздатні сили залишилось тільки на вузьких ділянках фронту", – припустив Мілов.

Політичний діяч зазначив, що у цій ситуації не бачить ніяких перспектив російської армії в Курській області.

Всі ці поставлені завдання і терміни звучали не раз, колись хотіли Часів Яр взяти, але нічого з цього не вийшло. Беручи до уваги, як росіяни наступають, використовуючи тактику "м'ясних штурмів", доволі примітивну, то в них втрати особового складу надто високі,

– озвучив Мілов.

В Росії нестача засобів ППО

Щодо ударів по складах з боєприпасами в Росії, зі слів Мілова, стало помітним, що у Путіна не вистачає засобів ППО, аби закривати всі стратегічні об'єкти по широкому периметру.

Завдана шкода від нещодавніх ударів для Росії зростає, таких великих складів у Росії не так багато. Всі ці боєприпаси коштують мільярди рублів. Бюджет Росії не гумовий. Такі удари стають дуже ефективною зброєю, адже обраний спосіб уражати безпілотниками – недорогий. Якщо такі удари будуть масштабуватись надалі – це стане дуже великою проблемою для Путіна,

– вважає Мілов.

До відома! 18 вересня дрони атакували склади зі зброєю у Торопці Тверської області. Заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ і авіаексперт Анатолій Храпчинський вважає, що Росія тоді втратила близько 20% свого збройного потенціалу. Він наголосив, що в Кремлі не приділяли достатньої уваги масштабуванню та якості засобів ППО, аби захистити всі свої військові стратегічні об'єкти.