Загарбники не відмовляються від захоплення стратегічно важливого міста на Донеччині – Покровська. На певний час просування ворожих сил у напрямку населеного пункту було зупинено. Але наразі противник підсилив свої війська на цій ділянці фронту. Про це розповів в ефірі Київ24 офіцер 1-го окремого загону ЦСП "Омега" Влас.

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Чому окупанти поспішають взяти Покровськ

Офіцер наголосив, що метою росіян залишається захоплення Покровська та Донеччини в цілому. Наразі спостерігається висока активність ворога. Окупанти поспішають встигнути скористатися сприятливими умовами погоди. Тому, що коли розпочнуться дощі, проводити штурмові дії росіянам буде дуже складно, або навіть неможливо.

Наскільки мені відомо, ворог не намагається перекидувати війська на Курський напрямок. Навпаки, на Покровському напрямку у них багато резервів. Вони йдуть і йдуть малими групами,

– сказав Влас.

Загарбники намагаються десь закріпитися, а українці вибивають їх.

Зауважимо, що росіяни змістили акцент атак південніше на Селидове, Українськ, Гостре, Желанне. Нещодавно вони почали перекидати більше артилерії в сторону села Лисівка, розташованого між Новогородівкою та Покровськом, де здійснюють штурми.

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