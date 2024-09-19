Через зменшення сил росіяни не можуть наступати на кількох ділянках одночасно, зараз вони роблять акцент на південнішому відтинку Покровського напрямку. Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зауваживши, що на ситуацію біля Покровська також почала впливати Курська операція.

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Що змусило ворога призупинити наступ на Покровському напрямку

За словами OSINT-аналітика, українські військові призупинили просування росіян на Покровському напрямку не лише завдяки власним силам. Окупанти змістили свій акцент атак південніше – перемістились на Селидове, Українськ, Гостре, Желанне.

Безпосередні атаки на Покровськ з Новогродівки та Гродівки стали не такі активні,

– зазначив Кононученко.

Однак, останні кілька днів росіяни почали перекидати все більше артилерії в сторону села Лисівка, яке розташоване між Новогородівкою та Покровськом. Там окупанти починають здійснювати штурми.

Покровський напрямок: дивіться на карті

Ситуація буде залежати від того, які сили Україна перемістить на цю ділянку і від акцентів щодо наступу самого ворога.

У них немає сил, аби атакувати на всіх напрямках. Раніше вони могли атакувати одночасно Карлівку, Новогродівку, Гродівку. Зараз можуть атакувати буквально на кількох напрямках, їхні сили сточились,

– додав OSINT-аналітик.

З Покровського напрямку на Курщину росіяни підтягнули досить незначні сили. Покровськ окупанти залишили як основний напрямок наступу.

Однак чим більше ЗСУ мають успіхів на Курщині, тим більше ворог змушений підтягувати свої сили туди. Відбувається "шахова партія", все залежить від обох сторін,

– зауважив Кононученко.

Якщо росіяни все ж підтягнуть на Покровський напрямок нові резерви, тоді вони будуть здійснювати нові атаки в сторону Покровська. Однак Україна також підтягує свої сили, ЗСУ вдається відновлювати стабільність фронту.

Зауважте, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що друга хвиля інтенсивних наступальних дій на Покровськ можливо відбудеться у жовтні 2024 року.