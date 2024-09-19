Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер відвідала Покровськ, в який безрезультатно намагаються просунутись росіяни. Вона дізналась від українських військових, як вони ліквідують розташування окупантів.

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Зброя, що "копає" бліндажі

Український захисник, показав ведучій, яку зброю використовує проти росіян. Він продемонстрував заряд 16-кілограмової вибухівки, яка не залишає від ворожого бліндажа нічого. Є протитанкові міни ТМ-72 і американські, якими можна руйнувати мости. В арсеналі військових також протипіхотні мінометні міни. Боєць поділився, що має дуже багато БК на мінування.

Також він показав саморобну зброю, яка виявилась дуже ефективною.

Це інженерний заряд спеціально, щоб "копати" бліндажі. Закладається заряд, підривається і він залишає дуже велику вирву. Ми її переробляємо, прикручуємо "хвостовики" і в такому положенні скидаємо. Кумулятивний струмінь спрямованої дії пробиває бетон на 30 – 50 сантиметрів,

– наголосив захисник.

Українські військові попри труднощі та в умовах обмеженої кількості боєприпасів примудряються, за словами ведучої, знаходити класні, розумні технічні рішення та виконувати свою справу, знищуючи ворога на українській землі.

Нагадаємо, що за минулий тиждень ситуацію на Покровському напрямку ЗСУ вдалося стабілізувати. Це сталося завдяки тому, що Сили оборони зайняли вигідніші позиції. Тепер зупиняти росіян стало легше, вони наступають навіть на заміновані території. Водночас російське просування не сповільнилося, піхота продовжує наступальні операції та починає стрілецькі бої.

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