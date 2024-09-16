Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що ЗСУ продовжують тримати оборону по всій лінії боєзіткнення. Однак ситуація дуже складна, адже росіяни намагаються захопити по лівому березі річки Вовча територію, яку вони взяли у пів оточення.

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Перепони для російського війська

Олександр Коваленко зауважив, що на правому березі річки Вовча окупанти починають впиратися у складні локації. Зокрема місто Українськ загальмувало противника.

Вони вперлись у промзону: терикон, залізницю. Для росіян це проблема. Те саме їх очікує в районі Гірника, Курахівки та Зоряного. Це локальна агломерація, де багато природних та штучних перешкод для просування російських військ,

– сказав військово-політичний оглядач.

На його думку, у росіян розпочнеться процес гальмування.

Що відбувається на Донеччині: карта

Росія намагається захопити містечко Селидове. Це триває уже кілька тижнів поспіль, однак без успіху. За словами Коваленка, там побудовано грамотну оборону, також є терикон та річка, що заважає росіянам прорватися за адміністративну межу міста і закріпитися там.

Відбувається гальмування саме по південному флангу. Це призупиняє процес підготовки умов для майбутнього наступу на Покровськ. Тобто друга хвиля інтенсивних наступальних дій буде в жовтні (2024 року – 24 Канал),

– висловися військово-політичний оглядач.