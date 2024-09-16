Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что ВСУ продолжают держать оборону по всей линии боестолкновения. Однако ситуация очень сложная, ведь россияне пытаются захватить по левому берегу реки Волчья территорию, которую они взяли в полуокружение.

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Преграды для российского войска

Александр Коваленко отметил, что на правом берегу реки Волчья оккупанты начинают упираться в сложные локации. В частности город Украинск затормозил противника.

Они уперлись в промзону: террикон, железную дорогу. Для россиян это проблема. То же самое их ожидает в районе Горняка, Кураховки и Звездного. Это локальная агломерация, где много естественных и искусственных препятствий для продвижения российских войск,

– сказал военно-политический обозреватель.

По его мнению, у россиян начнется процесс торможения.

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Россия пытается захватить городок Селидово. Это продолжается уже несколько недель подряд, однако без успеха. По словам Коваленко, там построено грамотную оборону, также есть террикон и река, что мешает россиянам прорваться за административную границу города и закрепиться там.

Происходит торможение именно по южному флангу. Это приостанавливает процесс подготовки условий для будущего наступления на Покровск. То есть вторая волна интенсивных наступательных действий будет в октябре (2024 года – 24 Канал),

– высказался военно-политический обозреватель.