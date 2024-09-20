Оккупанты не отказываются от захвата стратегически важного города в Донецкой области – Покровска. На некоторое время продвижение вражеских сил в направлении населенного пункта было остановлено. Но сейчас противник усилил свои войска на этом участке фронта. Об этом рассказал в эфире Киев24 офицер 1-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Влас.

Смотрите также Мы заняли более жесткие позиции, – военный об оперативной ситуации возле Покровска

Почему оккупанты спешат взять Покровск

Офицер отметил, что целью россиян остается захват Покровска и Донетчины в целом. Сейчас наблюдается высокая активность врага. Оккупанты спешат успеть воспользоваться благоприятными условиями погоды. Поэтому, что когда начнутся дожди, проводить штурмовые действия россиянам будет очень сложно, или даже невозможно.

Насколько мне известно, враг не пытается перебрасывать войска на Курское направление. Наоборот, на Покровском направлении у них много резервов. Они идут и идут малыми группами,

– сказал Влас.

Захватчики пытаются где-то закрепиться, а украинцы выбивают их.

Заметим, что россияне сместили акцент атак южнее на Селидово, Украинск, Острое, Желанное. Недавно они начали перебрасывать больше артиллерии в сторону села Лысовка, расположенного между Новогородовкой и Покровском, где осуществляют штурмы.

Обратите внимание! Проводится важный сбор для подразделения Тимура ГУР МО, который участвует в секретных операциях против россиян не только на земле, но и в море. Цель – сбор на 20 раций, что является зашифрованными и малозаметными, и координируют действия всех бойцов. Присоединяйтесь, чтобы уничтожать врага и возвращать под контроль Украины наши земли.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/3sZERf8f98

Карточка: 5375 4112 2217 8944