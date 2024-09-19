Ведущая Андриана Кучер пообщалась с военным на Покровском направлении, который рассказал 24 Каналу, что останавливать оккупантов стало легче. Россияне идут в наступление даже на заминированные территории, а тел своих людей не вывозят.

Оперативная ситуация возле Покровска

Ситуация на Покровском направлении стала более устойчивой, военные могут работать стабильно. Однако российское наступление не замедлилось, пехота продолжает наступательные операции и начинает стрелковые бои.

Мы заняли более жесткие позиции. Останавливать россиян стало легче,

– подчеркнул военный.

Он объяснил, что благодаря выгодным позициям, украинские военные смогут остановить россиян на подступах к Покровску и не пустить их в город. Однако оккупантов на направлении не стало меньше.

Покровское направление: смотрите на карте

Украинские военные заминируют территорию, но оккупантов это не останавливает. Они все равно наступают, подрываются, а те, кто уцелел, продолжает наступление. Кроме этого, российские военные никогда не вывозят раненых или тел убитых россиян.

Эвакуации я ни разу не видел. Они не вывозят своих людей,

– отметил он.

Относительно штурмов врага, они достаточно отличаются. Иногда пытаются штурмовать 1 – 2 человека, а порой 10. Все, что в таких случаях имеют при себе российские военные – фонарики, чтобы видеть ночью.

К слову, начальник службы связей с общественностью 110 ОМБр Иван Секач сообщил, что в течение прошлого месяца фиксируется уменьшение попыток врага продвигаться на Покровском направлении. Из-за отсутствия сил россияне перестали осуществлять штурмы.