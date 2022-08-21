Чи можна законно відмовитися від повістки: юрист детально роз'яснив, у яких випадках

В Україні продовжили дію воєнного стану, а разом із нею – мобілізацію. Тож у будь-який момент співробітники військкомату можуть вручити повістку. Юрист розповів, чи можна законно від неї відмовитися.

Юрист Ростислав Кравець розповів, що відмовитися від отримання повістки можна. Але на це у потенційного призовника мають бути вагомі причини, адже просто відмовитися йти до військкомату не можна.

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За яких умов можна відмовитися від повістки

у ній вказані неправильні дані отримувача (наприклад, вона адресована не вам);

вам вручає повістку особа, у якої немає на це повноважень;

відсутня печатка військкомату, а також підпис військового комісара на повістці.

Тож, підкреслює юрист, надзвичайно важливо уважно вивчити зміст повістки. Вона має бути правильно заповненою або ж у вас є право відмовитися отримувати її.

Що має бути вказано у повістці:

ваше прізвище, ім'я та по батькові;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час і адреса – куди та коли вам необхідно буде прийти;

назва органу, який видав повістку, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника відповідного військкомату.

Також при врученні повістки у вас при собі мають бути документи. Вони необхідні, щоб співробітники військкомату могли звірити дані та підтвердити особу.

У випадку, якщо під час заповнення повістки співробітники ТЦК зробили помилку, то у вас є право від неї відмовитися. Якщо так сталося, то представник військкомату зобов'язаний скласти акт. У ньому йтиметься про те, що ви відмовляєтеся отримати повістку. Його складають за присутності свідків, а згодом передають до центру комплектування.

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Повістки вручають уповноважені особи

Як таких правил вручення повісток немає. Є лише правило, що повістку повинна вручати уповноважена військкоматом особа, тобто представники ТрО чи поліції не можуть просто ходити та вручати ці повістки,

– наголосив Кравець.

Чи загрожує відповідальність за відмову

Юрист підкреслює, що за наявності поважної причини жодної відповідальності особа, якій не вручили повістку, не несе. Натомість штраф вам можуть виписати, якщо ви порушите правила військового обліку. Так, після відмови та складання акту, справу скерують до керівників ТЦК. Вони можуть зажадати стягнення штрафу у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Відповідне стягнення ви зможете оскаржити у місцевому суді. В установі ТЦК займатиметься доведенням факту, що ви порушили правила постановки на облік. Якщо ж ви нічого не порушували, то жодної відповідальності ви не нестимете.

Ростислав Кравець водночас зауважив, що слід бути готовим до повторного отримання повістки. Якщо ви від однієї відмовилися, то в ТЦК розглянуть акт, а також відправлять вам нову повістку, яка вже не міститиме помилок, через які ви відмовилися від попередньої.

Перелік заброньованих від мобілізації можуть розширити

З відповідною ініціативою виступили в уряді. Законопроєкт, який уже підтримали у Кабміні, дозволить ставити на бронь працівників:

органів державної влади, а також місцевого самоврядування;

підприємств і організацій, перед якими стоять мобілізаційні завдання;

а також підприємств, установ і організацій, які вважаються критично важливими для функціонування економіки.

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