Можно ли законно отказаться от повестки: юрист подробно разъяснил в каких случаях

В Украине продолжили действие военного положения, а вместе с ним – мобилизацию. Так что в любой момент сотрудники военкомата могут вручить повестку. Юрист рассказал, можно ли законно от нее отказаться.

Юрист Ростислав Кравец рассказал, что отказаться от получения повестки нельзя. Но на это у потенциального призывника должны быть веские причины, ведь просто отказаться идти в военкомат нельзя.

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При каких условиях можно отказаться от повестки

в ней указаны неправильные данные получателя (например, она адресована не вам);

вам вручает повестку лицо, у которого нет на это полномочий;

отсутствует печать военкомата, а также подпись военного комиссара на повестке.

Поэтому, подчеркивает юрист, очень важно внимательно изучить содержание повестки. Она должна быть правильно заполнена или у вас есть право отказаться получать ее.

Что должно быть указано в повестке:

ваша фамилия, имя и отчество;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес – куда и когда вам нужно будет прийти;

название органа, издавшего повестку, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя соответствующего военкомата.

Также при вручении повестки у вас должны быть при себе документы. Они необходимы, чтобы сотрудники военкомата могли сверить данные и подтвердить личность.

В случае, если при заполнении повестки сотрудники ТЦК совершили ошибку, то у вас есть право от нее отказаться. Если так произошло, то представитель военкомата обязан составить акт. В нем речь пойдет о том, что вы отказываетесь получить повестку. Его складывают при присутствии свидетелей, а затем передают в центр комплектования.

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Повестки вручают уполномоченные лица

Как таковых правил вручения повесток нет. Есть только правило, что повестку должно вручать уполномоченное военкоматом лицо, то есть представители ТрО или полиции не могут просто ходить и вручать эти повестки,

– подчеркнул Кравец.

Угрожает ли ответственность за отказ

Юрист подчеркивает, что при наличии уважительной причины никакой ответственности лицо, которому не вручили повестку, не несет. Вместо этого штраф вам могут выписать, если вы нарушите правила военного учета. Да, после отказа и составления акта, дело направят к руководителям ТЦК. Они могут потребовать взыскания штрафа в размере от 850 до 1700 гривен.

Соответствующее взыскание вы можете обжаловать в местном суде. В учреждении ТЦК будет заниматься доказательством того, что вы нарушили правила постановки на учет. Если же вы ничего не нарушали, то никакой ответственности вы не будете нести.

В то же время Ростислав Кравец отметил, что следует быть готовым к повторному получению повестки. Если вы от одной отказались, то в ТЦК рассмотрят акт, а также отправят вам новую повестку, которая уже не будет содержать ошибки, из-за которых вы отказались от предыдущей.

Список забронированных от мобилизации могут расширить

С соответствующей инициативой выступили в правительстве. Законопроект, который уже поддержали в Кабмине, позволит ставить на бронь работников :

органов государственной власти, а также местного самоуправления;

предприятий и организаций, перед которыми стоят мобилизационные задачи;

а также предприятий, учреждений и организаций, считающихся критически важными для функционирования экономики.

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