Призов невмотивованих: в ТЦК пояснили причину посилення мобілізації

В Україні загальна мобілізація проходить з 24 лютого 2022 року безперервно й продовжувалася кожні 90 днів. В територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки розповіли, з чим може бути пов’язане посилення мобілізації в Україні.

Посилення мобілізації саме особовим складом ТЦК немає і не передбачається найближчим часом. Як наразі проходить мобілізація, розповів речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

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У ТЦК пояснили посилене вручення повісток

Речник Роман Істомін зазначив про недотримання правил військового обліку. Істомін заявив, що під час адресного оповіщення ― по квартирах, було виявлено, що багато громадян порушують правила обліку та не повідомляють своєчасно про зміну місця проживання.

Якраз цей фактор став ключовим в тому, що почали оповіщення на блокпостах, на вулицях, те, що так не подобається громадянам. Якщо це навіть приватний, все одно це є громадським місцем, згідно з визначенням. Тому туди ТЦК спільно з поліцією заходять без будь-якого дозволу,

– говорить речник обласного ТЦК.

Істомін зазначив, що повістка, яку вручають ТЦК під час оповіщення, є не що інше, як виклик саме до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

За словами Романа Істоміна, добровольців дуже мало, тому працівники ТЦК мобілізують невмотивованих чоловіків.

У такому випадку Україна повинна здатись, якщо не призивати невмотивованих. Але, як показує практика, невмотивований зараз громадянин, коли він проходить навчання він як мінімум звикає до того, що він військовослужбовець, звикає до відповідальності і набуває певної мотивації вже там,

— впевнений військовий.

Секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова зазначила, що заходи посиленої мобілізації у Полтаві узгоджені безпосередньо нею і вони спрямовані на ранкові та вечірні години.

Вона розповіла, що їхні працівники будуть проводити оповіщення, давати можливість охоплювати більше населення, проходитись по будинках, ОСББ, житлових масивах.

Посилити заходи мобілізації не є можливим

В Україні готують нові зміни до правил мобілізації, які будуть представлені в законопроєктах до кінця 2023 року. У них планується посилити права ТЦК та СП, викликати в ТЦК без повісток, посилити правила військового обліку та розширити практику рекрутингу до ЗСУ.

За словами Істоміна, кількість працівників ТЦК не була збільшена, тому посилення мобілізації та вручення повісток відбувається за рахунок нових методів та підходів.

Посилити заходи мобілізації не є можливим, тому що кількість особового складу у нас поки що не збільшується. Штати, якими були на початок повномасштабного вторгнення, такими й залишились. Змінюються, можливо, методи, підходи,

– зазначив Істомін.

Він наголосив, що посилення мобілізації саме особовим складом ТЦК немає і не передбачається найближчим часом.

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