У середу, 13 грудня, секретар РНБО Олексій Данілов констатував, що на наступній Ставці Верховного Головнокомандувача Зеленський планує розглянути питання мобілізації. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

Дивіться також Мобілізація в Україні: скільки вона ще триватиме та хто підлягає призову у 2024 році

Зміни в мобілізації уже близько

За словами посадовця, потрібно навести влад у мобілізаційній системі, і про це уже неодноразово говорили на найвищому рівні нашої владної вертикалі. Важливо, що відповідний пакет законодавчих документів готує Міністерство оборони.

Неодноразово це питання порушували. Я думаю, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, яке скоро відбудеться, усі крапки будуть поставлені. Але треба ще трохи почекати,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО згадав, що зараз Володимир Зеленський перебуває за кордоном, але після повернення точно збере засідання Ставки, на якому одним із найголовніших питань буде мобілізація.

Зверніть увагу! Президент України прибув 13 грудня до Осло в Норвегії на саміт. До того він був у Сполучених Штатах Америки, де, зокрема, мав зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За її результатами політики дали спільну пресконференцію, яка засвідчила, що Вашингтон і Київ націлені на довготривале партнерство.

Проблеми з мобілізацією