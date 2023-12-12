У понеділок, 11 грудня, вийшло чергове інтерв'ю членкині Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломії Бобровської. У ньому вона, зокрема, прокоментувала мобілізацію людей з різних за величиною населених пунктів.

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Мобілізація у містах і селах: яка різниця

За словами депутатки, людям у великих містах легше уникнути служби у війську, оскільки вони живуть здебільшого не за місцем реєстрації. Також не варто забувати про корупцію, яка все ще присутня в мобілізаційній системі.

Зокрема, Бобровська згадала про колишнього начальника Одеського територіального центру комплектування Євгена Борисова, проти якого було відкрито кримінальну справу щодо можливого незаконного збагачення.

Вважаю, що це абсолютно корупційний фактор. Візьмемо до прикладу Одесу. З попереднім начальником ТЦК були домовленості: від 8 тисяч доларів за людину в районах за відстрочку. Була організована схема кругової поруки районних ТЦК,

– констатувала парламентарка.

Вона додала, що Борисова на посаді замінив Олександр Юхименко – командир 14-ї бригади ЗСУ. За її словами, колишній очільник центру комплектування мав міцну мережу російської агентури і корумпованих чиновників.

Працівники ТЦК проводять рейди

Варто згадати до цієї теми, що за останній час суттєво інтенсифікувалася мобілізація людей у Закарпатській області.

Працівники територіальних центрів комплектування провели рейд спортивними залами Ужгорода. Зокрема, вручили повістки військовозобов'язаним тренерам і відвідувачам.

Окрім того, Україна нещодавно спостерігала за візитом людей у військовій формі до оздоровчого комплексу "Косино". Адміністрація закладу заявила, що більшість відвідувачів – це жінки та діти.

Зверніть увагу! Також працівники центрів комплектування провели рейд спортивними клубами Полтавської області. Юристи наголошують, що це цілком у рамках закону, оскільки повістки мають право вручати в громадських місцях.