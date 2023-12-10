Там наголосили, що спортивні клуби теж є громадським місцем. Відповідно там можна проводити оповіщення громадян.
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У ТЦК пояснили щодо повісток у спортклубах
Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін наголосив, що українців продовжують інформувати щодо мобілізаційних заходів у громадських місцях Полтави.
"Представники ТЦК та СП Полтавщини продовжують виконувати свої обов'язки, зокрема – проведення мобілізації. Починаючи від 2022 року, військовослужбовці ТЦК та СП Полтавської області вручали повістки за місцем проживання громадян", – сказав Істомін.
Водночас іншим методом оповіщення жителів Полтавської області стало вручення повісток на блокпостах та у громадських місцях. За словами речника, одним з різновидів громадських місць можна назвати спортивні та тренажерні зали.
Наголошуємо, що представники ТЦК та СП вже неодноразово проводили оповіщення військовозобов’язаних громадян у спортивних залах,
– наголосив представник Полтавського обласного ТЦК та СП.
Там підкреслили, що подібні заходи оповіщення в області пов'язані із тим, що велика кількість внутрішньопереселених осіб не прибували до ТЦК та СП, аби стати на військовий облік. Водночас про посилення мобілізації наразі не мовиться.
"Жодних посилених заходів мобілізації ТЦК та СП не проводять – максимум особового складу займається питаннями мобілізації від початку повномасштабного вторгнення. Просимо громадян не піддаватися на провокативні повідомлення", – сказали у ТЦК.
Наостанок там наголосили, що всі заходи оповіщення представники ТЦК та СП проводять спільно з Національною поліцією, і повністю в межах чинного законодавства України.
Українцям почали вручати повістки у спортклубах
- В Ужгороді 5 грудня 2023 року працівники ТЦК та СП прийшли у спортзали та вручили чоловікам, що займалися спортом, і тренерам повістки для уточнення даних у військкоматах. Такі ж заходи відбулися й у Хусті й Мукачеві.
- Вручали повістки також і у спортзалах Дніпра, Львова та Києва. Водночас у деяких телеграм-каналах писали, що у деяких залах людей випускали через чорний хід.
- Крім того, працівники ТЦК та СП увірвалися рейдом на територію оздоровчого комплексу "Термальні води Косино". Там вони вигнали відвідувачів на вулицю, а самі забрали кількох працівників комплексу і вивезли у невідомому напрямку.