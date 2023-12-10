Там наголосили, що спортивні клуби теж є громадським місцем. Відповідно там можна проводити оповіщення громадян.

До теми Повістки у спортклубах: військкомат Закарпаття заявив, що продовжить рейди

У ТЦК пояснили щодо повісток у спортклубах

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін наголосив, що українців продовжують інформувати щодо мобілізаційних заходів у громадських місцях Полтави.

"Представники ТЦК та СП Полтавщини продовжують виконувати свої обов'язки, зокрема – проведення мобілізації. Починаючи від 2022 року, військовослужбовці ТЦК та СП Полтавської області вручали повістки за місцем проживання громадян", – сказав Істомін.

Водночас іншим методом оповіщення жителів Полтавської області стало вручення повісток на блокпостах та у громадських місцях. За словами речника, одним з різновидів громадських місць можна назвати спортивні та тренажерні зали.

Наголошуємо, що представники ТЦК та СП вже неодноразово проводили оповіщення військовозобов’язаних громадян у спортивних залах,

– наголосив представник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Там підкреслили, що подібні заходи оповіщення в області пов'язані із тим, що велика кількість внутрішньопереселених осіб не прибували до ТЦК та СП, аби стати на військовий облік. Водночас про посилення мобілізації наразі не мовиться.

"Жодних посилених заходів мобілізації ТЦК та СП не проводять – максимум особового складу займається питаннями мобілізації від початку повномасштабного вторгнення. Просимо громадян не піддаватися на провокативні повідомлення", – сказали у ТЦК.

Наостанок там наголосили, що всі заходи оповіщення представники ТЦК та СП проводять спільно з Національною поліцією, і повністю в межах чинного законодавства України.

Українцям почали вручати повістки у спортклубах